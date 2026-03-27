Oscars Tinggalkan Hollywood dan Tayang Live di YouTube Mulai 2029

Akademi Film Amerika (AMPAS) resmi mengumumkan perpindahan lokasi malam penganugerahan Oscars ke Peacock Theater dan beralih ke streaming YouTube pada 2029.(academy Awards)

GELARAN paling bergengsi di industri film dunia, Academy Awards atau Oscars, bersiap memasuki era baru. Mulai tahun 2029, ajang penghargaan ini resmi meninggalkan markas lamanya di jantung Hollywood untuk pindah ke lokasi yang lebih sentral di Los Angeles, bersamaan dengan transisi siaran dari televisi konvensional ke platform YouTube.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) mengumumkan bahwa mulai edisi ke-101 tersebut, Oscars akan dihelat di Peacock Theater. Lokasi ini berada di kompleks L.A. Live, sebuah kawasan yang juga menjadi rumah bagi ajang bergengsi lainnya seperti Emmy dan Grammy Awards. Langkah ini menandai berakhirnya masa bakti Dolby Theatre di Hollywood Boulevard yang telah menjadi saksi bisu sejarah Oscars sejak tahun 2002.

Keputusan besar ini merupakan bagian dari kemitraan multi-tahun dengan AEG, pemilik kompleks L.A. Live. Perpindahan sejauh 12 kilometer ini sekaligus membawa kapasitas penonton yang lebih besar dibandingkan tempat sebelumnya.

Baca juga : Siapa Saja Selebritas yang Suarakan Pesan Antiperang dan Dukungan untuk Palestina di Oscar 2026?

"L.A. LIVE dibangun untuk menjamu momen-momen yang mendefinisikan budaya, dan tidak ada panggung global yang lebih besar daripada Oscars," ujar Todd Goldstein, Chief Revenue Officer AEG.

Goldstein juga berjanji untuk menciptakan lingkungan "yang merayakan kreativitas, menghormati keunggulan, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penggemar film di mana pun."

Meskipun menjauh dari ikon tulisan "Hollywood", kepindahan ini dianggap sebagai bentuk 'pulang ke rumah'. Sebelum menetap di Hollywood, Oscars selama bertahun-tahun sempat diselenggarakan di lokasi sentral seperti Dorothy Chandler Pavilion dan Shrine Auditorium.

Baca juga : Meta dan YouTube Dihukum karena Sengaja Buat Remaja Kecanduan Medsos

Pihak Akademi menyambut antusias kerja sama strategis ini. CEO Akademi Bill Kramer dan Presiden Lynette Howell Taylor menyatakan kekaguman mereka terhadap rekam jejak AEG dalam mengelola venue pertunjukan langsung yang canggih secara teknologi.

Selain perpindahan fisik, perubahan paling radikal terjadi pada sistem penyiaran. Setelah setengah abad mengudara di saluran TV ABC, Oscars akan mulai ditayangkan secara langsung dan gratis di YouTube mulai 2029. Perubahan ini mengikuti tren global penonton yang mulai beralih dari televisi siaran ke platform streaming.

Kendati demikian, para penggemar masih bisa menikmati kemegahan Oscars di lokasi lama untuk beberapa tahun ke depan. Perayaan satu abad Oscars pada tahun 2028 tetap akan digelar di Dolby Theatre dan disiarkan secara langsung melalui jaringan ABC sebelum resmi memulai lembaran baru di tahun berikutnya. (BBC/Z-2)