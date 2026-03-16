Leonardo DiCaprio Hadiri Oscar 2026 Bersama Vittoria Ceretti, Kencan Publik yang Jarang Terjadi

Untuk pertama kalinya Leonardo DiCaprio dan Vittoria Ceretti menghadiri Academy Award bersamaan.(Yahoo)

AKTOR Hollywood Leonardo DiCaprio kembali menjadi sorotan di ajang Academy Awards 2026. Kali ini bukan hanya karena nominasi filmnya, tetapi juga karena ia hadir bersama sang kekasih, model Italia Vittoria Ceretti.

Pasangan ini terlihat menghadiri acara yang digelar di Dolby Theatre pada Minggu, 15 Maret 2026. Kehadiran mereka menarik perhatian karena DiCaprio jarang tampil di karpet merah bersama pasangan romantisnya.

DiCaprio berjalan sendiri saat sesi karpet merah, tetapi siaran acara kemudian memperlihatkan Ceretti duduk di sampingnya di dalam auditorium. Momen singkat itu langsung menjadi bahan pembicaraan di media sosial, terutama karena publik jarang melihat pasangan ini tampil bersama dalam acara besar.

Penampilan yang Jadi Sorotan

DiCaprio tampil dengan setelan tuxedo hitam klasik lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam. Aktor berusia 51 tahun itu juga terlihat mengenakan kumis tipis serta bros emas berbentuk lebah di kerah jasnya, detail kecil yang ikut menarik perhatian pengamat mode di malam Oscar.

Sementara itu, Ceretti tampil dengan gaun merah mencolok yang kontras dengan nuansa formal karpet merah. Model berusia 27 tahun tersebut dikenal sebagai salah satu wajah besar industri fashion internasional, sehingga penampilannya di acara ini langsung menjadi sorotan fotografer.

Meski tidak berpose bersama di karpet merah, keberadaan Ceretti di dalam venue tetap mempertegas bahwa pasangan tersebut sedang menikmati malam penghargaan sebagai kencan publik yang jarang terjadi.

Hubungan yang Cenderung Privat

DiCaprio dan Ceretti pertama kali dikaitkan secara romantis pada Agustus 2023 setelah beberapa kali terlihat bersama di berbagai kesempatan. Sejak saat itu, keduanya relatif menjaga hubungan mereka tetap jauh dari sorotan media.

Pada musim penghargaan sebelumnya, DiCaprio lebih sering datang ke acara besar bersama ibunya, Irmelin Indenbirken. Ia bahkan dikenal kerap menjadikan sang ibu sebagai pendamping tetap di berbagai ajang penghargaan film.

Karena itu, kemunculan Ceretti di Oscar 2026 dianggap sebagai momen yang cukup spesial bagi penggemar.

Oscar 2026 dan Film yang Dinominasikan

DiCaprio menghadiri Oscar tahun ini sebagai nominee Aktor Terbaik berkat perannya dalam film One Battle After Another. Film tersebut juga masuk dalam daftar nominasi besar dan meraih total 13 nominasi di ajang penghargaan tersebut.

Walau sorotan malam itu tetap tertuju pada kompetisi film, kemunculan DiCaprio bersama Ceretti memberi warna berbeda di Oscar 2026. Bagi publik, momen singkat pasangan ini di dalam auditorium sudah cukup menjadi bukti bahwa bahkan bintang Hollywood yang sangat privat pun sesekali membuka sisi personalnya di panggung terbesar industri film. DiCaprio dan Ceretti belum pernah menghadiri acara penghargaan bersama sebelum malam ini, dan mereka memilih untuk tetap memfokuskan perhatian pada karya DiCaprio. (People/Z-2)