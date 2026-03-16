Reuni 15 Tahun Bridesmaids di Oscar 2026: Rose Byrne dkk Guncang Panggung dengan Aksi Kocak

Rose Byrne, Kristen Wiig, dkk kembali bersatu di panggung Oscar 2026. Intip aksi kocak mereka saat membacakan nominasi hingga sindiran "surat" dari Leonardo DiCaprio.

PANGGUNG Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 kedatangan tamu spesial yang siap berpesta. Para bintang film Bridesmaids, Rose Byrne, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, dan Ellie Kemper, resmi bereuni di Dolby Theatre pada Minggu (15/3) untuk merayakan 15 tahun film komedi legendaris tersebut.

Kehadiran mereka di atas panggung adalah untuk membacakan pemenang kategori Best Original Score. Namun, bukan Bridesmaids namanya jika tidak menghadirkan gelak tawa. Kristen Wiig membuka segmen dengan gurauan mengenai angka tahun.

"Saya tidak percaya ini sudah 15 tahun. Kami tidak pandai berhitung, tapi kami menghitungnya di belakang panggung. Itu artinya kami syuting film ini pada tahun 1883," candanya yang disambut tawa hadirin.

Surat "Keluhan" dari Kursi Penonton

Momen pembacaan nominasi sempat terganggu oleh serangkaian catatan dari para penonton di studio. Maya Rudolph membacakan sebuah pesan yang diklaim datang dari aktor kawakan Stellan Skarsgård.

"Pesan ini berbunyi: 'Pertama-tama, kalian terlihat sangat cantik malam ini. Kalian menua dengan baik. Tertanda, Stellan Skarsgård,'" ujar Maya.

Aksi berlanjut saat Rose Byrne menerima "catatan" dari Leonardo DiCaprio. Isinya cukup mengejutkan. "Rose, bisakah kamu berhenti menatapku? Kontak mata itu terlalu berlebihan. Aku berpikir untuk pergi. Aku sangat tidak nyaman." Leonardo DiCaprio, yang juga masuk nominasi Aktor Terbaik malam itu, merespons dengan anggukan kepala yang jenaka, sementara Rose dengan polos mengaku ia mengira Leo adalah "orang lain."

Bahkan, Benicio Del Toro disebut ikut mengirimkan pesan melalui Kristen Wiig yang mengeluhkan durasi komedi mereka yang terlalu lama. Setelah aksi saling sindir yang jenaka tersebut berakhir, mereka mengumumkan film Sinners sebagai pemenang piala emas untuk kategori Musik Orisinal Terbaik.

Malam Spesial bagi Rose Byrne

Reuni ini menjadi sangat emosional bagi Rose Byrne. Selain merayakan hari jadi Bridesmaids, Rose juga tengah bersaing memperebutkan gelar Aktris Terbaik (Best Actress in a Leading Role) lewat penampilannya di film If I Had Legs I'd Kick You.

Berbeda dengan saat ia memenangkan Golden Globes 2026 Januari lalu, kali ini Rose didampingi oleh pasangan lamanya, Bobby Cannavale. Sebagai pengingat, Bobby absen di Golden Globes karena alasan unik: ia harus pergi ke pameran reptil di New Jersey untuk membeli seekor naga janggut (bearded dragon).

Reptil yang kini diberi nama Benny Blue tersebut dikabarkan telah menjadi anggota keluarga baru yang sangat dicintai, bahkan memiliki ikatan kuat dengan putra Bobby, Jake Cannavale.

"Ayahku benci hewan peliharaan saat aku tumbuh dewasa. Sekarang dia menjadi ayah lagi, semuanya berubah dan dia mencintai hewan. Ini lucu sekali," ungkap Jake.

Di ajang Oscar 2026 yang dipandu oleh Conan O'Brien ini, Rose Byrne bersaing ketat dengan nama-nama besar lainnya seperti Jessie Buckley, Kate Hudson, Renate Reinsve, dan Emma Stone. (Eonline/Z-2)