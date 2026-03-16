Tampil Mesra di Oscar 2026, Nicola Peltz Pilih Bungkam Soal Ketegangan dengan Keluarga Beckham

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PASANGAN Brooklyn dan Nicola Peltz Beckham tampil serasi saat menghadiri acara nonton bareng Academy Awards tahunan yang digelar yayasan Elton John, Minggu (15/3). Di tengah gemerlap pesta amal tersebut, pasangan ini tampak mesra dan kompak mengenakan busana serba hitam saat berpose di hadapan fotografer.
Nicola Peltz, 31, tampil elegan dengan gaun hitam one-shoulder menyapu lantai yang dihiasi detail bordir bunga transparan. Ia melengkapi penampilannya dengan sepatu platform khasnya dan anting berlian, sementara rambutnya ditata gaya half-up. Di sisinya, Brooklyn Beckham, 27, tampil klasik mengenakan tuksedo hitam dengan kemeja putih tanpa dikancingkan pada bagian atas.
Namun, di balik kemesraan tersebut, perhatian publik masih tertuju pada isu keretakan hubungan antara Brooklyn dengan orangtuanya, Victoria dan David Beckham. Diketahui, David dan Victoria merupakan sahabat dekat Elton John, yang juga merupakan ayah baptis bagi Brooklyn.
Dalam sebuah wawancara dengan The Hollywood Reporter yang diterbitkan pada 5 Maret lalu, Nicola kembali menghindari pertanyaan terkait perhatian publik terhadap pernikahannya di tengah kabar perselisihan keluarga tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi, aktris ini memilih untuk mempromosikan film bertema balet terbarunya berjudul Prima.
"Sejujurnya, saya menghabiskan waktu di ruang penyuntingan. Kami tidak memiliki waktu akhir pekan. Kami hanya berusaha memenuhi tenggat waktu [untuk Cannes]. Sangat luar biasa bisa memfokuskan diri pada hal itu dan menjadi kreatif. Sangat menyenangkan melakukannya, dan saya sangat bersemangat untuk segera merilisnya," ujar Nicola.
Rumor ketegangan keluarga ini semakin memanas sejak Januari lalu, dipicu oleh unggahan mengejutkan di Instagram Story Brooklyn yang berisi tuduhan terhadap orang tuanya yang mencoba menyabotase pernikahannya.
Hingga saat ini, Nicola belum memberikan pernyataan langsung mengenai konflik tersebut. Namun, sang ayah, Nelson Peltz, sempat memberikan komentar singkat dalam acara WSJ Invest Live pada Februari lalu.
"Putri saya dan keluarga Beckham adalah cerita lain. Itu bukan untuk dibahas di sini hari ini, tetapi saya akan katakan bahwa putri saya hebat, menantu saya Brooklyn hebat, dan saya menantikan mereka memiliki pernikahan yang panjang dan bahagia bersama," tutur Nelson.
Meski diterpa isu miring, pasangan yang menikah pada April 2022 ini tetap aktif membagikan momen romantis mereka di media sosial. Brooklyn juga baru-baru ini merayakan ulang tahun ibu mertuanya, Claudia Heffner Peltz, dengan menyebutnya sebagai "ibu mertua terbaik." (People/Z-2)
Romeo Beckham resmi debut di London Fashion Week untuk Burberry. Intip momen emosional Victoria Beckham hingga kehadiran Nicola Peltz di barisan depan.
David dan Victoria Beckham rayakan ultah Cruz Beckham ke-21 di London. Diwarnai reuni Spice Girls, namun Brooklyn Beckham absen usai konflik keluarga memanas.
Chef Gordon Ramsay membela David dan Victoria Beckham di tengah konflik terbuka dengan putra mereka, Brooklyn.
Nama Brooklyn Beckham kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul laporan bahwa dirinya bersama sang istri, Nicola Peltz, ditawari kontrak bernilai fantastis
Victoria Beckham resmi menyandang gelar Knight of the Order of Arts and Letters di Paris. Momen haru ini terjadi tepat satu minggu setelah pernyataan kontroversial Brooklyn Beckham.
Untuk pertama kalinya Leonardo DiCaprio dan Vittoria Ceretti menghadiri Academy Award bersamaan.
Berikut daftar lengkap peraih Oscar 2026 dalam ajang Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3/2026).
Cuplikan “MrBeast – Host for Life” memicu spekulasi apakah influencer itu akan menjadi Host Academy Award tahun depan?
EJAE, Rei Ami, dan Audrey Nuna, berhasil mencuri perhatian di panggung Academy Awards ke-98 dengan memasukan budaya Korea Selatan dalam penampilan mereka.
One Battle After Another berhasil meraih 6 piala Oscar dari 13 nominasi di Academy Awards ke-98, mengalahkan Sinners.
