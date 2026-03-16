Tampil Mesra di Oscar 2026, Nicola Peltz Pilih Bungkam Soal Ketegangan dengan Keluarga Beckham

Brooklyn dan Nicola Peltz Beckham tampil memukau dalam balutan busana serba hitam di acara Elton John. Nicola pilih fokus bahas film barunya daripada isu keluarga.(Instagram)

PASANGAN Brooklyn dan Nicola Peltz Beckham tampil serasi saat menghadiri acara nonton bareng Academy Awards tahunan yang digelar yayasan Elton John, Minggu (15/3). Di tengah gemerlap pesta amal tersebut, pasangan ini tampak mesra dan kompak mengenakan busana serba hitam saat berpose di hadapan fotografer.

Nicola Peltz, 31, tampil elegan dengan gaun hitam one-shoulder menyapu lantai yang dihiasi detail bordir bunga transparan. Ia melengkapi penampilannya dengan sepatu platform khasnya dan anting berlian, sementara rambutnya ditata gaya half-up. Di sisinya, Brooklyn Beckham, 27, tampil klasik mengenakan tuksedo hitam dengan kemeja putih tanpa dikancingkan pada bagian atas.

Namun, di balik kemesraan tersebut, perhatian publik masih tertuju pada isu keretakan hubungan antara Brooklyn dengan orangtuanya, Victoria dan David Beckham. Diketahui, David dan Victoria merupakan sahabat dekat Elton John, yang juga merupakan ayah baptis bagi Brooklyn.

Fokus pada Karya Terbaru

Dalam sebuah wawancara dengan The Hollywood Reporter yang diterbitkan pada 5 Maret lalu, Nicola kembali menghindari pertanyaan terkait perhatian publik terhadap pernikahannya di tengah kabar perselisihan keluarga tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi, aktris ini memilih untuk mempromosikan film bertema balet terbarunya berjudul Prima.

"Sejujurnya, saya menghabiskan waktu di ruang penyuntingan. Kami tidak memiliki waktu akhir pekan. Kami hanya berusaha memenuhi tenggat waktu [untuk Cannes]. Sangat luar biasa bisa memfokuskan diri pada hal itu dan menjadi kreatif. Sangat menyenangkan melakukannya, dan saya sangat bersemangat untuk segera merilisnya," ujar Nicola.

Ketegangan yang Belum Reda

Rumor ketegangan keluarga ini semakin memanas sejak Januari lalu, dipicu oleh unggahan mengejutkan di Instagram Story Brooklyn yang berisi tuduhan terhadap orang tuanya yang mencoba menyabotase pernikahannya.

Hingga saat ini, Nicola belum memberikan pernyataan langsung mengenai konflik tersebut. Namun, sang ayah, Nelson Peltz, sempat memberikan komentar singkat dalam acara WSJ Invest Live pada Februari lalu.

"Putri saya dan keluarga Beckham adalah cerita lain. Itu bukan untuk dibahas di sini hari ini, tetapi saya akan katakan bahwa putri saya hebat, menantu saya Brooklyn hebat, dan saya menantikan mereka memiliki pernikahan yang panjang dan bahagia bersama," tutur Nelson.

Meski diterpa isu miring, pasangan yang menikah pada April 2022 ini tetap aktif membagikan momen romantis mereka di media sosial. Brooklyn juga baru-baru ini merayakan ulang tahun ibu mertuanya, Claudia Heffner Peltz, dengan menyebutnya sebagai "ibu mertua terbaik." (People/Z-2)