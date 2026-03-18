Nama Disebut Michael B. Jordan di Panggung Oscar, Will Smith Merasa Terhormat

Empat tahun pasca insiden tamparan, Will Smith akhirnya "kembali" ke panggung Oscar lewat pidato kemenangan Michael B. Jordan. (Imdb)

EMPAT tahun telah berlalu sejak insiden di panggung Oscar 2022 yang menghebohkan dunia. Kini, nama Will Smith kembali menggema di ajang penghargaan paling bergengsi tersebut, kali ini dalam nuansa yang jauh lebih positif.

Sumber terdekat aktor berusia 57 tahun tersebut mengungkapkan kepada PEOPLE , Smith merasa sangat senang dan terhormat saat namanya disebut oleh Michael B. Jordan dalam pidato kemenangannya pada seremoni 15 Maret lalu.

"Will sangat senang mendengar namanya disebut dalam pidato Oscar Michael," ujar seorang sumber dari industri film. "Mendengar seseorang yang begitu berbakat, yang baru saja memenangkan Oscar yang luar biasa ini, menyebut namanya di saat seperti itu adalah hal yang hebat baginya."

Penghormatan untuk Para Raksasa

Michael B. Jordan, 39, yang meraih piala Aktor Terbaik lewat perannya dalam film Sinners, memberikan penghormatan khusus kepada para pemenang Oscar kulit hitam pendahulunya. Dalam pidatonya, ia menyebut deretan nama besar yang menjadi inspirasinya.

"Saya berdiri di sini karena orang-orang yang datang sebelum saya: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith," ujar Jordan, seraya menyebut mereka sebagai "para raksasa, raksasa-raksasa hebat itu."

Menurut sumber tersebut, apresiasi dari Jordan memberikan dampak emosional yang besar bagi Smith, terutama karena ia disandingkan dengan deretan aktor papan atas lainnya. Hubungan keduanya memang dikenal sangat baik, mengingat mereka tengah menggarap proyek sekuel I Am Legend 2.

"Will dan Michael memiliki rasa hormat yang besar terhadap bakat satu sama lain," tambah sumber lain. Smith bahkan memberikan ucapan selamat secara terbuka melalui Instagram pribadinya dengan menuliskan, "SELAMAT, Terkasih. Mencetak Sejarah!"

Masa Depan Pasca Larangan Oscar

Meskipun Will Smith masih menjalani sanksi larangan menghadiri seremoni Oscar selama 10 tahun akibat insiden dengan Chris Rock, kariernya terbukti tetap bertahan. Sejak drama tahun 2022 tersebut, ia tetap produktif merilis film-film sukses seperti Emancipation (2022) dan Bad Boys: Ride or Die (2024).

Sumber internal mencatat bahwa Smith telah sepenuhnya "beranjak" dari masa lalunya dan terus membangun kembali reputasinya di Hollywood. "Dia sangat berbakat dan banyak dicari," ungkap sang informan. "Hidup terus berjalan, begitu pula film-film bagus dengan aktor-aktor pemenang penghargaan." (People/Z-2)