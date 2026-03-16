Michael B. Jordan Raih Piala Aktor Terbaik Oscar 2026 Lewat Peran Ganda di "Sinners"

Michael B. Jordan menjadi Aktor Terbaik dalam perannya di film Sinners di ajang Academy Awards.

MICHAEL B. Jordan resmi mengukuhkan dirinya sebagai salah satu aktor terbaik generasinya dengan memenangkan piala Oscar kategori Aktor Terbaik (Best Actor) pada ajang Academy Awards ke-98. Kemenangan ini merupakan pencapaian bersejarah bagi Jordan, yang berhasil membawa pulang trofi lewat akting memukaunya sebagai si kembar Elijah "Smoke" dan Elias "Stack" Moore dalam film fenomenal Sinners.

Dalam persaingan yang dianggap sebagai salah satu kategori terketat tahun ini, Jordan berhasil unggul atas nomine kuat lainnya, termasuk Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), dan Wagner Moura. Kemenangan ini sekaligus menjadikan Jordan sebagai aktor pertama dalam sejarah Academy Awards yang memenangkan piala Oscar melalui peran karakter kembar.

Kemenangan ini terasa sangat emosional mengingat perjalanan karier Jordan yang sering kali diabaikan oleh Academy di masa lalu. Meskipun telah memberikan performa luar biasa dalam Fruitvale Station (2013), Creed (2015), dan peran ikoniknya sebagai Erik Killmonger di Black Panther (2018), Jordan tidak pernah mendapatkan satu pun nominasi Oscar sebelumnya.

Sangatlah puitis bahwa kemenangan pertamanya ini datang melalui kolaborasi dengan sutradara Ryan Coogler, sosok yang telah bekerja bersamanya sejak awal karier. Dalam pidato penerimaannya, Jordan memberikan penghormatan khusus kepada Coogler. "Saya sangat merasa terhormat menyebutmu sebagai kolaborator dan teman. Kau memberiku kesempatan dan ruang untuk dilihat," ungkapnya haru.

Meskipun Timothée Chalamet sempat memimpin di awal musim penghargaan dengan kemenangan di Golden Globes dan Critics' Choice, momentum mulai beralih ke tangan Jordan setelah ia memenangkan penghargaan di Screen Actors Guild (SAG) Awards atau Actor Awards pada 1 Maret lalu. Kemenangan di menit-menit terakhir sebelum pemungutan suara Oscar ditutup ini terbukti menjadi faktor penentu.

Selain itu, sikap Jordan yang tenang dan penuh kasih budi selama musim promosi kontras dengan kontroversi yang sempat menerpa Chalamet, menambah dukungan dari para anggota Academy. Jordan juga menggunakan panggungnya untuk menghormati para pendahulunya.

"Di antara para leluhur saya, di antara orang-orang saya, terima kasih. Saya tahu kalian ingin saya berhasil. Kalian bertaruh pada saya," tuturnya dalam pidato kemenangan, menyebut nama-nama besar seperti Sidney Poitier dan Denzel Washington.

Pada usia 39 tahun, Michael B. Jordan kini menjadi aktor kulit hitam keenam dalam sejarah yang memenangkan kategori Aktor Terbaik. Aktor-aktor tersebut antara lain ada Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker dan Will Smith. (Esquire/The Guardian/Far Out Magazine/Z-2)