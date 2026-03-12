Prediksi Oscar 2026: Persaingan Sengit "Sinners" vs "One Battle", Siapa Pemenang Best Picture?

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
AJANG Academy Awards ke-98 yang akan digelar Minggu malam waktu setempat diprediksi menjadi salah satu gelaran paling sulit ditebak dalam beberapa tahun terakhir. Dua film besar, Sinners dan One Battle After Another, bersaing ketat memperebutkan gelar Best Picture (Film Terbaik) serta kategori akting utama.
Keseruan ajang tahun ini tidak hanya datang dari daftar nominasi, juga kembalinya Conan O’Brien sebagai pemandu acara serta penampilan musik spesial dari pengisi suara film KPop Demon Hunters.
"Hingga amplop terakhir dibuka untuk kategori Film Terbaik, kita tidak akan tahu siapa pemenangnya," ujar kritikus penghargaan dari Variety, Clayton Davis. Menurutnya, kedua kandidat utama memiliki peluang besar untuk memecahkan berbagai rekor Oscar.
Sinners, film horor-vampir berlatar sejarah karya sutradara Ryan Coogler, telah mencetak sejarah dengan meraih 16 nominasi. Film yang kental dengan alegori ras ini berpeluang mengejar rekor kemenangan terbanyak (11 piala) yang saat ini dipegang oleh Ben-Hur, Titanic, dan The Lord of the Rings: The Return of the King.
Lebih dari itu, Ryan Coogler berpeluang menjadi orang kulit hitam pertama yang memenangkan kategori Best Director (Sutradara Terbaik) dalam 98 tahun sejarah Oscar. Mengingat dari ribuan anggota Academy, Coogler barulah orang ketujuh dari ras kulit hitam yang pernah masuk nominasi tersebut.
Di sisi lain, One Battle After Another karya sutradara kawakan Paul Thomas Anderson muncul sebagai penantang terkuat dengan 13 nominasi. Meskipun Anderson adalah salah satu sutradara paling dihormati di abad ke-21, ia belum pernah membawa pulang piala meski telah mengoleksi 11 nominasi sepanjang kariernya.
Ketidakpastian juga menyelimuti kategori pemeran utama pria. Timothée Chalamet, yang awalnya dijagokan lewat perannya sebagai pemain pingpong di Marty Supreme, kini mengalami penurunan popularitas akibat serangkaian komentar kontroversialnya terkait opera dan balet.
Hal ini membuka jalan bagi bintang Sinners, Michael B. Jordan. Setelah memenangkan penghargaan di Screen Actors Guild (SAG) baru-baru ini, peluang Jordan untuk membawa pulang piala Oscar semakin besar. Namun, persaingan tetap terbuka lebar bagi Leonardo DiCaprio (One Battle) dan Ethan Hawke (Blue Moon).
Hanya satu kategori yang dianggap sudah "terkunci" oleh para analis: Aktris Terbaik untuk Jessie Buckley lewat aktingnya sebagai istri William Shakespeare di film Hamnet. "Itu adalah satu-satunya taruhan yang paling pasti," tambah Davis. (AFP/Z-2)
Jelang memandu Oscars ke-98, Conan O’Brien berbagi kisah haru tentang mendiang ayahnya dan inspirasi dari Johnny Carson.
Delroy Lindo akhirnya meraih nominasi Academy Award pertamanya sepanjang karier. Ia masuk dalam kategori Aktor Pendukung Terbaik
FILM Sore: Istri dari Masa Depan resmi melangkah ke kancah internasional. Terpilih sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di ajang The 98th Academy Awards
sutradara wanita Tanah Air Kamila Andini menjadi bagian dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) sebagai Oscar voter The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).
Academy Awards 2026 akan memberlakukan aturan baru yang mewajibkan seluruh anggota Akademi menonton semua film dalam satu kategori sebelum memberikan suara.
FILM drama vampir karya Ryan Coogler, Sinners, berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi Ansambel Terbaik dalam ajang Actor Awards 2026 pada Minggu (1/3) malam waktu setempat.
Saat namanya diumumkan oleh Viola Davis, seisi ruangan memberikan standing ovation yang meriah.
Paul Thomas Anderson mendominasi BAFTA Film Awards 2026 lewat One Battle After Another. Ini daftar lengkap pemenang dan kejutan di kategori aktor utama.
Sinners berhasil melampaui rekor nominasi terbanyak sepanjang sejarah Academy Awards setelah mengantongi 16 nominasi untuk ajang Piala Oscar tahun ini.
Film horor Sinners karya Ryan Coogler menorehkan sejarah dengan memenangkan Cinematic and Box Office Achievement di Golden Globe Awards ke-83.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved