Prediksi Oscar 2026: Persaingan Sengit "Sinners" vs "One Battle", Siapa Pemenang Best Picture?

AJANG Academy Awards ke-98 yang akan digelar Minggu malam waktu setempat diprediksi menjadi salah satu gelaran paling sulit ditebak dalam beberapa tahun terakhir. Dua film besar, Sinners dan One Battle After Another, bersaing ketat memperebutkan gelar Best Picture (Film Terbaik) serta kategori akting utama.

Keseruan ajang tahun ini tidak hanya datang dari daftar nominasi, juga kembalinya Conan O’Brien sebagai pemandu acara serta penampilan musik spesial dari pengisi suara film KPop Demon Hunters.

"Hingga amplop terakhir dibuka untuk kategori Film Terbaik, kita tidak akan tahu siapa pemenangnya," ujar kritikus penghargaan dari Variety, Clayton Davis. Menurutnya, kedua kandidat utama memiliki peluang besar untuk memecahkan berbagai rekor Oscar.

Dominasi "Sinners" dan Ambisi Ryan Coogler

Sinners, film horor-vampir berlatar sejarah karya sutradara Ryan Coogler, telah mencetak sejarah dengan meraih 16 nominasi. Film yang kental dengan alegori ras ini berpeluang mengejar rekor kemenangan terbanyak (11 piala) yang saat ini dipegang oleh Ben-Hur, Titanic, dan The Lord of the Rings: The Return of the King.

Lebih dari itu, Ryan Coogler berpeluang menjadi orang kulit hitam pertama yang memenangkan kategori Best Director (Sutradara Terbaik) dalam 98 tahun sejarah Oscar. Mengingat dari ribuan anggota Academy, Coogler barulah orang ketujuh dari ras kulit hitam yang pernah masuk nominasi tersebut.

Tantangan dari "One Battle After Another"

Di sisi lain, One Battle After Another karya sutradara kawakan Paul Thomas Anderson muncul sebagai penantang terkuat dengan 13 nominasi. Meskipun Anderson adalah salah satu sutradara paling dihormati di abad ke-21, ia belum pernah membawa pulang piala meski telah mengoleksi 11 nominasi sepanjang kariernya.

Gejolak di Kategori Akting

Ketidakpastian juga menyelimuti kategori pemeran utama pria. Timothée Chalamet, yang awalnya dijagokan lewat perannya sebagai pemain pingpong di Marty Supreme, kini mengalami penurunan popularitas akibat serangkaian komentar kontroversialnya terkait opera dan balet.

Hal ini membuka jalan bagi bintang Sinners, Michael B. Jordan. Setelah memenangkan penghargaan di Screen Actors Guild (SAG) baru-baru ini, peluang Jordan untuk membawa pulang piala Oscar semakin besar. Namun, persaingan tetap terbuka lebar bagi Leonardo DiCaprio (One Battle) dan Ethan Hawke (Blue Moon).

Hanya satu kategori yang dianggap sudah "terkunci" oleh para analis: Aktris Terbaik untuk Jessie Buckley lewat aktingnya sebagai istri William Shakespeare di film Hamnet. "Itu adalah satu-satunya taruhan yang paling pasti," tambah Davis.