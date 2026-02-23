One Battle After Another Berjaya di BAFTA 2026, Sinners Beri Kejutan

Paul Thomas Anderson mendominasi BAFTA Film Awards 2026 lewat One Battle After Another. Ini daftar lengkap pemenang dan kejutan di kategori aktor utama.(Bafta)

AJANG penghargaan film bergengsi Inggris, BAFTA Film Awards, baru saja mengukuhkan One Battle After Another karya sutradara Paul Thomas Anderson sebagai Film Terbaik tahun ini. Kemenangan besar ini diprediksi menjadi indikator kuat arah pilihan pemilih Academy Awards menjelang pengumuman Oscar pada Maret mendatang.

Acara yang dipandu Alan Cumming ini menyuguhkan persaingan ketat di antara film-film unggulan tahun ini. Meski didominasi beberapa nama besar, malam penghargaan tersebut juga diwarnai dengan sejumlah kejutan yang tak terduga di kategori akting.

Kejutan di Kategori Utama

Salah satu kejutan terbesar muncul saat Robert Aramayo diumumkan sebagai Aktor Utama Terbaik lewat perannya dalam I Swear. Kemenangan ini cukup mengejutkan mengingat ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Leonardo DiCaprio dan Timothée Chalamet.

Kejutan lain terjadi di kategori Aktris Pendukung Terbaik. Wunmi Mosaku berhasil membawa pulang piala lewat film Sinners, mengalahkan Teyana Taylor (One Battle After Another) yang sebelumnya lebih diunggulkan oleh banyak pengamat film.

Peta Persaingan Film

Sejak awal, One Battle After Another memang sudah diprediksi akan berjaya setelah memimpin perolehan dengan 14 nominasi. Di posisi kedua, film Sinners menyusul dengan 13 nominasi. Sementara itu, Hamnet karya Chloé Zhao dan Marty Supreme garapan Josh Safdie masing-masing mengantongi 11 nominasi. Sayangnya, Marty Supreme harus pulang dengan tangan hampa tanpa satu pun kemenangan.

BAFTA tahun ini, bersama dengan Actor Awards (sebelumnya SAG) yang akan digelar Minggu depan, menjadi ajang penghargaan besar terakhir sebelum puncak musim penghargaan, yakni Oscar, pada 15 Maret mendatang.

Daftar Pemenang Utama BAFTA 2026

Berikut adalah ringkasan daftar pemenang di kategori-kategori utama:

Kategori Pemenang Film Best Film Paul Thomas Anderson One Battle After Another Outstanding British Film Chloé Zhao Hamnet Leading Actress Jessie Buckley Hamnet Leading Actor Robert Aramayo I Swear Supporting Actress Wunmi Mosaku Sinners Supporting Actor Sean Penn One Battle After Another Director Paul Thomas Anderson One Battle After Another Animated Film Byron Howard & Rich Moore Zootopia 2

Kemenangan teknis juga diraih oleh film-film seperti Frankenstein yang mendominasi kategori Desain Kostum, Desain Produksi, serta Tata Rias dan Rambut. Sementara itu, kategori Efek Visual Spesial dimenangkan oleh Avatar: Fire and Ash. (CNN/Z-2)