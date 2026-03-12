Jelang memandu Oscars ke-98, Conan O’Brien berbagi kisah haru tentang mendiang ayahnya dan inspirasi dari Johnny Carson.(Disney)

KOMEDIAN kawakan Conan O’Brien tengah mempersiapkan diri untuk memandu ajang penghargaan film paling bergengsi, Academy Awards ke-98. Namun, bagi pria berusia 62 tahun ini, tugas tersebut bukan sekadar pekerjaan profesional, melainkan sebuah perjalanan emosional yang menghubungkannya kembali dengan mendiang sang ayah.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu, 11 Maret 2026, O’Brien berbagi kisah menyentuh tentang masa kecilnya. Ia mengenang bagaimana ia berusaha mencari cara untuk bisa merasa dekat dengan ayahnya, Dr. Thomas O’Brien.

"Saat saya tumbuh dewasa, dan ini mungkin dialami banyak anak, saya akan melihat ayah saya dan berpikir, apa yang disukai ayah saya? Dan apakah itu cara untuk bisa terhubung dengannya?" kenang O’Brien.

Momen ini terasa sangat mendalam mengingat O'Brien baru saja kehilangan kedua orangtuanya dalam waktu yang sangat berdekatan. Sang ayah, Dr. Thomas O'Brien, meninggal dunia pada Desember 2024, disusul oleh ibunya, Ruth Reardon O'Brien, hanya tiga hari kemudian.

Terhubung Lewat Johnny Carson

O’Brien bercerita salah satu hiburan utama ayahnya adalah menonton mendiang Johnny Carson. Terkadang, ia diizinkan untuk tetap terjaga hingga larut malam demi menonton acara tersebut bersama sang ayah.

"Saya ingat dengan sangat jelas saat Johnny Carson membawakan acara Oscars dan melihat ayah saya menonton Johnny lalu tertawa," ujarnya. O’Brien menyebut interaksi itu sebagai sebuah "segitiga" yang menghubungkan mereka bertiga. "Berpikir bahwa mungkin sekarang saya adalah bagian dari persamaan itu, dan secara kosmik menghubungkan saya dengan ayah saya, adalah hal yang luar biasa."

Salah satu momen ikonik Carson yang selalu membekas di hati O’Brien adalah lelucon terkait krisis sandera Iran tahun 1979. Di tengah siaran berita yang menghitung jumlah hari krisis tersebut, Carson bergurau di panggung Oscar, "Yah, ini adalah hari ke-44 dari acara Oscars ini," menyindir durasi acara yang sangat panjang.

Bagi O'Brien, itu adalah lelucon yang sempurna. "Itu adalah lelucon topikal yang lucu, menyentuh apa yang dipikirkan semua orang, sekaligus memancing tawa besar dan menyatukan. Itu sangat berarti bagi saya," tambahnya.

Bocoran Reuni di Panggung Oscars

Selain berbagi momen personal, O’Brien bersama para produser Oscar memberikan sedikit bocoran mengenai kemeriahan acara tahun ini. Mereka menggoda penggemar dengan menjanjikan adanya sesi reuni di atas panggung, termasuk para pemeran dari film komedi hit tahun 2011, Bridesmaids, serta para bintang dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

Ajang Academy Awards ke-98 ini diprediksi akan menjadi perpaduan antara nostalgia klasik Hollywood dan kemeriahan sinema modern di bawah kendali komedi cerdas khas Conan O’Brien. (People/Z-2)