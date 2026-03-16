Sketsa Penutup Oscar 2026 Picu Spekulasi, Benarkah MrBeast Akan Jadi Host?

Cuplikan “MrBeast – Host for Life” memicu spekulasi apakah influencer itu akan menjadi Host Academy Award tahun depan?(ABC)

ACARA Academy Awards 2026 menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan di media sosial. Bukan soal pemenang film terbaik atau gaun di karpet merah, melainkan sebuah sketsa komedi yang muncul di bagian akhir acara.

Dalam cuplikan tersebut, pembawa acara Conan O'Brien terlihat duduk santai di ruang kantor dengan papan nama bertuliskan “Host for Life”. Adegan itu kemudian berubah ketika beberapa orang dengan pakaian hazmat datang dan membawa Conan keluar dari ruangan.

Setelah itu, papan nama di pintu yang semula bertuliskan “Conan O’Brien – Host for Life” diganti dengan tulisan baru “MrBeast – Host for Life.” Cuplikan singkat tersebut langsung memicu berbagai spekulasi di internet. Banyak penonton bertanya-tanya apakah kreator YouTube terkenal itu benar-benar akan menjadi pembawa acara Oscar di masa depan.

Bukan Pengumuman Resmi

Meski terlihat seperti teaser, adegan tersebut sebenarnya hanya bagian dari sketsa komedi. Hingga saat ini, pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pembawa acara untuk Oscar berikutnya.

Pada acara Oscar 2026, Conan O’Brien kembali dipercaya menjadi pembawa acara. Penampilannya di panggung dikenal dengan gaya humor yang sering menyinggung perubahan dunia hiburan, termasuk pengaruh budaya internet.

Sketsa penutup itu menjadi salah satu bentuk humor tersebut. Konsepnya membayangkan masa depan Oscar yang mungkin semakin dekat dengan budaya digital dan kreator internet.

MrBeast sebagai Simbol Budaya Internet

Nama MrBeast muncul dalam sketsa bukan tanpa alasan. Kreator bernama asli Jimmy Donaldson itu dikenal sebagai salah satu YouTuber terbesar di dunia dengan ratusan juta pelanggan dan video berskala produksi besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh kreator digital memang semakin terasa di industri hiburan. Banyak acara televisi mulai memasukkan referensi budaya internet untuk menjangkau penonton yang lebih muda.

Karena itulah, MrBeast sering dianggap sebagai simbol dari era kreator digital yang mendominasi platform seperti YouTube.

Humor yang Berubah Jadi Spekulasi

Format sketsa yang dibuat seperti adegan “post-credit” film membuat banyak penonton mengira bahwa itu adalah petunjuk serius. Potongan video tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu rumor MrBeast akan menjadi host Oscar di masa depan.

Padahal, hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi yang mendukung spekulasi tersebut. Kalau Hollywood terus mengejar internet culture, suatu hari hostnya bisa saja kreator YouTube

Walau hanya berupa sketsa komedi penutup, adegan itu berhasil mencuri perhatian penonton dan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. (Vanity Fair/People/Z-2)