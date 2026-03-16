MENJADI pembawa acara Academy Awards atau Oscar mungkin merupakan pencapaian tertinggi bagi banyak selebriti. Namun, di balik lampu sorot dan kemewahan karpet merah, tersimpan fakta mengejutkan mengenai besaran gaji yang diterima sang pemandu acara.

Tahun ini, komedian veteran Conan O'Brien kembali dipercaya memimpin malam terbesar di Hollywood tersebut. Meski prestisenya tak ternilai, bayaran yang masuk ke kantongnya diperkirakan hanya menyentuh angka lima digit atau puluhan ribu dolar, angka yang tergolong kecil untuk standar industri hiburan Amerika Serikat.

Pengakuan Jimmy Kimmel dan Wanda Sykes

Fakta mengenai rendahnya honor host Oscar ini pertama kali mencuat lewat pengakuan Jimmy Kimmel. Mantan pembawa acara empat kali itu mengungkapkan bahwa ia hanya dibayar US$15.000 (sekitar Rp235 juta) untuk pekerjaannya tersebut. Menurut Kimmel, angka itu tidak sebanding dengan beban kerja dan waktu yang dikorbankan.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Kimmel menolak tawaran untuk kembali pada tahun 2025. "Ini sulit dan sangat melelahkan. Sejujurnya, acara harian saya (Jimmy Kimmel Live) jadi sedikit terbengkalai," ujar Kimmel dalam siniar Politickin' pada 2024. Ia menjelaskan bahwa fokusnya terpecah sepenuhnya ke Oscar, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengambil beban tersebut tahun lalu.

Senada dengan Kimmel, aktris dan komedian Wanda Sykes yang menjadi host pada 2022 juga membagikan pengalamannya. Ia menyebut gajinya didasarkan pada scale atau upah minimum per jam bagi anggota serikat pekerja SAG-AFTRA.

"Saya baru menyadari bahwa dari semua pekerjaan yang saya miliki, pekerjaan yang satu ini (host Oscar) justru akan membuat saya mengeluarkan uang pribadi," ungkap Wanda saat menjadi tamu di acara Jimmy Kimmel.

Obsesi Conan O'Brien di Usia 62 Tahun

Meski bayarannya tak sebanding dengan kerja kerasnya, hal itu tidak menyurutkan semangat Conan O'Brien untuk kembali menjadi host dua kali berturut-turut pada upacara tahun 2026 ini.

Conan dikenal sangat serius dalam mempersiapkan materinya. Menjelang malam penghargaan, ia bahkan melakukan penampilan kejutan di berbagai kelab komedi di Los Angeles hanya untuk menguji leluconnya di depan penonton.

"Saya menjadi sangat obsesif. Saya ingin menghentikannya, tetapi saya tidak bisa. Itu bukan perjalanan yang selalu menyenangkan, tapi itulah kesepakatannya. Di usia 62 tahun, saya memahaminya," ujar Conan kepada The Hollywood Reporter pada 9 Maret lalu.

Ketika ditanya mengapa ia terus bersedia mengambil tanggung jawab besar ini meski dengan bayaran yang dianggap minim, Conan memiliki alasan filosofis tersendiri.

"Ada sosok Viking berjanggut kecil di dalam diri saya. Dia sudah ada di sana sejak saya berusia 10 tahun. Dan ketika Viking itu memutuskan sesuatu, entah itu menggantikan David Letterman tanpa pengalaman sebelumnya, atau menjadi host Oscar, maka itulah yang akan terjadi," pungkasnya. (Eonline/Z-2)