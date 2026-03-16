Kembali ke Panggung Oscar 2026, Jimmy Kimmel Lontarkan Kritik Pedas Soal Kebebasan Bicara

Meski bukan host utama, Jimmy Kimmel mencuri perhatian di panggung Oscar 2026. Ia melontarkan kritik pedas soal sensor media dan menyindir dokumenter Melania.(ABC)

JIMMY Kimmel mungkin tidak menjabat sebagai pemandu acara utama Oscar 2026, tugas yang diemban Conan O'Brien untuk tahun kedua berturut-turut. Namun, saat naik ke atas panggung untuk membacakan pemenang kategori dokumenter pada Minggu (15/3), pembawa acara "Jimmy Kimmel Live" ini tetap berhasil mencuri perhatian dengan sindiran-sindiran tajamnya.

Membuka presentasinya, Kimmel sempat berkelakar mengenai Conan O'Brien. Ia bercanda O'Brien secara tidak sengaja "memaparkan wajahnya ke matahari dan terbakar habis," sehingga dirinya harus mengambil alih sisa acara.

Sentilan untuk Sensor Media dan CBS

Suasana berubah menjadi lebih serius ketika Kimmel mulai membahas esensi dari film dokumenter. Ia menekankan bahwa keberanian sejati dalam dunia film adalah menceritakan kisah yang bisa mengancam nyawa pembuatnya.

"Kita banyak mendengar tentang keberanian di acara seperti ini, tetapi menceritakan sebuah kisah yang bisa membuat Anda terbunuh karena menceritakannya adalah keberanian yang nyata. Seperti yang Anda tahu, ada beberapa negara yang pemimpinnya tidak mendukung kebebasan berbicara. Saya tidak berwenang mengatakan yang mana. Anggap saja itu Korea Utara dan CBS," ujar Kimmel.

Pernyataan tersebut merujuk pada keputusan kontroversial jaringan CBS baru-baru ini yang melarang perwakilan negara bagian Texas, James Talarico, tampil di "The Late Show With Stephen Colbert" akibat adanya ancaman dari FCC. Kimmel sendiri tidak asing dengan isu kebebasan berbicara, mengingat dirinya pernah ditarik mendadak dari siaran musim gugur lalu setelah mendapat tekanan dari ketua FCC, Brendan Carr, sebuah tindakan oleh Disney yang kemudian memicu kecaman dari para pendukung kebebasan berekspresi.

Sindiran untuk Dokumenter "Melania"

Kimmel juga memberikan apresiasi kepada komunitas pembuat film internasional yang berdedikasi mengungkap ketidakadilan, meski sering kali dibarengi dengan sindiran untuk film tertentu.

"Ada juga dokumenter di mana Anda berjalan-jalan di Gedung Putih mencoba sepatu," tambahnya, yang secara halus menyindir film dokumenter "Melania" produksi Amazon MGM. Bahkan, saat membacakan kategori Film Dokumenter Terbaik, Kimmel kembali berseloroh, "Oh, kawan, dia (Trump) pasti akan marah istrinya tidak masuk nominasi untuk kategori ini."

Daftar Pemenang Kategori Dokumenter

Terlepas dari drama dan sindiran di atas panggung, kategori dokumenter tahun ini dimenangkan oleh karya-karya yang kuat secara narasi:

Film Dokumenter Pendek Terbaik: "All the Empty Rooms" (Sutradara: Joshua Seftel dan Conall Jones).

Film Dokumenter Terbaik: "Mr Nobody Against Putin" (David Borenstein, Helle Faber, Alžbeta Karásková, Radovan Síbrt, dan Lucie Kon).

Kemenangan "Mr Nobody Against Putin" semakin mempertegas pesan Kimmel mengenai pentingnya menyuarakan kebenaran di tengah tekanan rezim yang otoriter. (Variety/Z-2)