Paul Thomas Anderson Raih Sutradara Terbaik Oscar 2026 Lewat One Battle After Another

SUTRADARA kawakan Paul Thomas Anderson (PTA) akhirnya membawa pulang piala Oscar untuk kategori Sutradara Terbaik dalam perhelatan Academy Awards ke-98 yang digelar di Dolby Theatre, Hollywood, Minggu (15/3/2026) malam waktu setempat. Kemenangan ini diraih Anderson melalui film epik terbarunya yang berjudul One Battle After Another.

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Anderson selama lebih dari dua dekade di industri film. Sebelum kemenangan ini, Anderson telah mengantongi total 14 nominasi tanpa satu pun kemenangan di kategori utama. Lewat One Battle After Another, ia berhasil mengalahkan sejumlah nominator kuat lainnya, termasuk Guillermo del Toro dan Chloé Zhao, dalam persaingan yang disebut para kritikus sebagai salah satu tahun paling kompetitif dalam sejarah Academy Awards.

Dalam pidato kemenangannya, Anderson menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kru dan jajaran pemeran, khususnya Leonardo DiCaprio dan Sean Penn yang menjadi motor penggerak narasi dalam film tersebut. Ia menekankan bahwa proses produksi film ini merupakan tantangan teknis terbesar sepanjang kariernya, mengingat skala produksi yang masif dan kompleksitas cerita yang diadaptasi dari novel Vineland karya Thomas Pynchon.

One Battle After Another tidak hanya berjaya di kategori penyutradaraan. Film ini juga mendominasi perolehan penghargaan malam itu dengan memenangkan kategori Skenario Adaptasi Terbaik dan Aktor Pendukung Terbaik untuk Sean Penn. Kritikus menilai pengarahan Anderson dalam film ini sangat presisi, menggabungkan gaya visual yang ambisius dengan kedalaman emosional yang menjadi ciri khasnya selama ini.

Dengan perolehan ini, Paul Thomas Anderson resmi mencatatkan namanya dalam deretan sutradara elit yang telah diakui oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Kemenangan ini juga menandai tonggak penting bagi studio Warner Bros. yang mendistribusikan film tersebut, memperkuat posisi One Battle After Another sebagai salah satu karya sinema paling berpengaruh di tahun 2026.

Kesuksesan ini menyempurnakan dominasi Anderson di musim penghargaan tahun ini, setelah sebelumnya ia juga menyapu bersih gelar Sutradara Terbaik di ajang BAFTA dan Directors Guild of America (DGA) Awards. (The Guardian/Z-2)