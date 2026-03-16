4 Aturan Ketat di Balik Megahnya Oscar yang Wajib Dipatuhi Para Bintang

Ilustrasi(Britannica)

DI balik gemerlap karpet merah dan kejutan pemenang, Academy Awards atau Oscar menyimpan sederet protokol ketat yang wajib dipatuhi oleh setiap tamu undangan. Sebagai ajang penghargaan film paling bergengsi di dunia, Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) menerapkan aturan etika yang mencakup segala aspek, mulai dari busana hingga durasi bicara di atas panggung.

Penyelenggaraan ke-98 yang dijadwalkan tayang pada 15 Maret ini menjadi momen yang dinanti, namun bagi para nomine dan tamu, malam tersebut bukan sekadar pesta biasa. Berikut adalah beberapa aturan utama yang diberlakukan di Dolby Theatre:

1. Protokol Busana: Dari Gaun Klasik ke Gaya Berkelanjutan

Dahulu, konsultan fesyen legendaris Edith Head memberlakukan aturan white tie yang sangat kaku. Aktris diminta mengenakan gaun malam panjang, lebih disukai dalam warna pastel, serta menghindari warna merah atau tampilan yang terlalu berkilau.

Kini, meskipun telah beralih ke gaya black-tie yang lebih fleksibel, Academy mulai mendorong tren Sustainable Style. Para tamu diajak untuk mengenakan busana vintage, sewaan, atau pakaian daur ulang demi mendukung keberlanjutan lingkungan.

2. Manajemen Waktu dan Larangan Makanan Luar

Begitu kamera mulai merekam, tamu dilarang meninggalkan kursi sembarangan. Urusan ke toilet harus disesuaikan dengan jeda iklan. Seorang anggota senior AMPAS pernah mengungkapkan kepada Vanity Fair:

"Aturlah kebutuhan toilet Anda sehingga Anda bisa ke kamar mandi dan kembali sebelum siaran berlanjut, atau Anda tidak akan bisa masuk kembali sampai jeda iklan berikutnya."

Selain itu, Dolby Theatre melarang makanan dan minuman dari luar. Meski beberapa selebriti pernah tertangkap kamera membawa camilan sendiri, secara formal aturan ini tetap berlaku ketat demi menjaga kelancaran acara.

3. Batas Pidato 45 Detik

Untuk menjaga durasi siaran, pemenang hanya diberikan waktu 45 detik untuk berpidato sebelum musik pengiring mulai dimainkan. Namun, sejarah mencatat banyak pelanggaran atas aturan ini. Rekor pidato terlama dipegang oleh Adrien Brody pada 2025, yang berbicara selama lima menit 40 detik saat menerima penghargaan Aktor Terbaik.

"Saya sedang menyelesaikannya, tolong, tolong, tolong. Saya akan selesai. Tolong matikan musiknya," ujar Brody di tengah pidatonya saat itu.

4. Misteri 'Seat Fillers' dan Nilai Piala US$1

Pernahkah Anda bertanya mengapa kursi penonton selalu terlihat penuh? Academy menggunakan jasa seat fillers (pengisi kursi) untuk menduduki kursi kosong saat tamu utama ke toilet atau pulang lebih awal. Para pengisi kursi ini memiliki aturan "dystopian", mereka dilarang memulai percakapan dengan selebriti kecuali diajak bicara lebih dulu.

Hal yang paling mengejutkan adalah nilai material dari piala Oscar itu sendiri. Meskipun berlapis emas 24 karat, pemenang dilarang menjual piala tersebut tanpa menawarkannya kembali kepada Academy seharga US$1 (sekitar Rp15.000). Aturan ini juga berlaku bagi ahli waris pemenang, guna memastikan simbol prestasi tersebut tidak menjadi komoditas komersial di pasar bebas. (People/Z-2)