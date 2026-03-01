Bagaimana Pemenang Oscar 2026 Ditentukan?

Penasaran bagaimana pemenang Oscar dipilih? Intip mekanisme voting Academy Awards 2026, mulai dari peran 11.000 profesional hingga sejarah nama 'Oscar'.(academy Awards)

DI balik kemegahan karpet merah dan gaun mewah, terdapat proses kurasi ketat yang menentukan siapa yang berhak membawa pulang piala paling bergengsi di dunia film. Tahun ini, ribuan mata tertuju pada duel antara thriller politik One Battle After Another dan horor vampir Sinners. Namun, siapakah sebenarnya yang memegang kunci kemenangan mereka?

Suara dari 11.000 Profesional Industri

Berbeda dengan ajang penghargaan populer yang menggunakan sistem voting publik, pemenang Academy Awards dipilih langsung para pelakunya. Terdapat lebih dari 11.000 profesional yang tergabung dalam Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Para juri ini adalah mereka yang bekerja aktif di industri film, mulai dari aktor, sutradara, penulis skenario, hingga editor. Mekanisme ini memastikan film yang menang dinilai berdasarkan standar teknis dan artistik yang tinggi oleh rekan sejawat mereka.

Jendela Voting yang Ketat

Untuk Oscar 2026, proses pemungutan suara telah berlangsung pada 26 Februari hingga 5 Maret. Hal ini berarti, segala kontroversi atau tajuk berita yang muncul setelah tanggal 5 Maret tidak akan memengaruhi hasil akhir.

"Bahkan para pengamat industri sudah kehabisan bahan pembicaraan sejak minggu lalu karena hasil suara sudah terkunci," ungkap salah satu sumber internal. Ini menjelaskan mengapa isu-isu remeh yang menimpa kandidat kuat seperti Jessie Buckley atau Timothée Chalamet di menit-menit terakhir tidak akan mengubah posisi mereka di kotak suara.

Mengapa Disebut "Oscar"?

Meskipun secara resmi bernama Academy Award of Merit, dunia lebih mengenalnya dengan sebutan Oscar. Nama ikonik ini kabarnya lahir dari sebuah ketidaksengajaan pada 1931.

Margaret Herrick, yang saat itu menjabat sebagai pustakawan Academy, berujar patung emas tersebut sangat mirip dengan pamannya yang bernama Oscar. Julukan ini kemudian diadopsi secara resmi oleh Academy pada 1939 dan menjadi identitas global hingga saat ini.

Ambisi Memecahkan Rekor

Sepanjang sejarahnya, hanya ada tiga film yang berhasil meraih rekor kemenangan terbanyak dengan 11 trofi, yakni Ben-Hur (1959), Titanic (1997), dan The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

Tahun ini, dengan raihan 16 nominasi, film Sinners karya Ryan Coogler memiliki peluang matematis untuk mendekati atau bahkan memecahkan rekor tersebut. Namun, sejarah mencatat bahwa jumlah nominasi yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah piala yang dibawa pulang. Semua kembali ke tangan 11.000 juri yang memberikan suara mereka di awal Maret lalu. (BBC/Z-2)