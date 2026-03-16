Kembali sebagai host Oscar 2026, Conan O'Brien membuka acara dengan monolog penuh sindiran pedas. Mulai dari kontroversi balet Timothée Chalamet hingga bos Netflix jadi sasaran.(ABC News)

CONAN O'Brien kembali menguasai panggung Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 dengan gaya ikoniknya. Sebagai pemandu acara yang kembali dipercaya untuk tahun kedua berturut-turut, O’Brien membuka malam penghargaan pada Minggu (15/3) waktu setempat dengan monolog yang menyasar deretan nama besar Hollywood.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika O'Brien menyentil komentar kontroversial Timothée Chalamet mengenai balet dan opera yang sempat viral di media sosial.

"Keamanan malam ini sangat ketat," canda O'Brien. "Ada kekhawatiran akan serangan dari komunitas balet dan opera." Ia kemudian menoleh langsung ke arah Chalamet dan menambahkan, "Mereka hanya marah karena kamu melupakan musik jazz."

Sentilan Politik dan Industri

Tidak berhenti di situ, O'Brien juga melontarkan gurauan mengenai atmosfer politik yang sering mewarnai ajang penghargaan. Ia berkelakar bahwa bagi mereka yang merasa tidak nyaman dengan isu politik, ada "Oscar alternatif" yang dipandu oleh Kid Rock di sebuah tempat hiburan dekat lokasi acara.

Bos Netflix, Ted Sarandos, juga tak luput dari sasaran komedi O'Brien. Ia mengejek Sarandos dengan menyebut bahwa ini mungkin pertama kalinya sang eksekutif berada di dalam gedung bioskop. Dengan menirukan gaya Sarandos, O’Brien berucap, "Mengapa mereka semua berkumpul dan bersenang-senang? Mereka seharusnya sendirian di rumah, di mana saya bisa memonetisasinya."

Pembukaan yang Spektakuler

Acara dimulai dengan segmen video pra-rekaman yang menampilkan O’Brien bertransformasi menjadi karakter Bibi Gladys dari film Weapons. Dalam video tersebut, ia terlihat mengganggu adegan-adegan dari film nominasi Best Picture sambil dikejar oleh anak-anak pembunuh dari film tersebut.

Segmen itu bertransisi mulus ke aksi langsung di Dolby Theatre, di mana para pemeran pengganti (stuntman) dikejar masuk ke dalam ruangan sebelum akhirnya O'Brien muncul dengan setelan tuksedo yang rapi dan wajah segar.

Tantangan Menulis Monolog di Era Cepat

Dalam penampilannya di acara Jimmy Kimmel Live beberapa hari sebelum malam puncak, O'Brien sempat berbagi mengenai sulitnya menyusun materi monolog di tengah siklus berita yang bergerak sangat cepat.

"Kami mulai mengerjakan ini sejak awal Januari atau akhir Desember, dan orang-orang akan menulis lelucon yang awalnya terasa hebat. Namun kemudian Anda menyadari bahwa berita itu sudah lewat 35 siklus yang lalu," ungkap O'Brien.

Ia mengakui banyaknya ajang penghargaan lain sebelum Oscar juga sering kali membuat materi yang sudah disiapkan menjadi basi. "Banyak hal terjadi minggu demi minggu, hari demi hari, jadi Anda harus menyisakan ruang untuk itu," tambahnya.

Kemenangan O'Brien dalam memandu acara tahun lalu tampaknya menjadi alasan kuat mengapa ia kembali dipercaya tahun ini. Dengan monolog pembuka yang segar dan tajam, O'Brien sekali lagi membuktikan kemampuannya dalam menjaga energi di malam paling bergengsi bagi industri perfilman dunia ini. (Variety/Z-2)