Misty Copeland Tampil Mewah di Oscar 2026 dengan Berlian Rp28 Miliar

Penari balet Misty Copeland tampil memukau di Red Carpet Oscar 2026 dengan perhiasan berlian jutaan dolar. Ia juga menanggapi komentar kontroversial Timothée Chalamet.

BINTANG balet profesional, Misty Copeland, berhasil mencuri perhatian dunia saat melintasi karpet merah Academy Awards atau Oscar 2026 di Los Angeles, Minggu (15/3). Tidak hanya hadir dengan busana yang mencerminkan jati dirinya sebagai balerina, Copeland juga membawa pesan penting mengenai eksistensi seni pertunjukan di panggung Hollywood.

Perempuan berusia 43 tahun ini tampil mempesona dalam balutan gaun custom karya David Koma. Gaun monokrom hitam-putih tersebut memiliki detail tutu yang memberikan kesan ballet chic yang kental. Namun, daya tarik utama penampilannya terletak pada aksesori berlian mewah senilai hampir 2 juta dolar AS yang dikenakannya.

Pusat perhatian tertuju pada cincin berlian emerald-cut 27 karat di jemarinya yang dikenal sebagai Jared Mpho Diamond. Cincin tersebut ditaksir memiliki nilai fantastis sebesar US$1,8 juta (sekitar Rp28 miliar). Melengkapi kemewahannya, penari utama American Ballet Theatre ini juga mengenakan anting tetes berlian Jared Atelier senilai US$15.000.

Baca juga : Refleksi Nicole Kidman di Oscar 2026: Puncak Karier yang Beriringan dengan Kesepian

Menjawab Kontroversi Timothée Chalamet

Kehadiran Copeland di malam penghargaan ke-98 ini terasa sangat tepat waktu. Beberapa pekan sebelumnya, aktor Timothée Chalamet, yang masuk nominasi tahun ini lewat film Marty Supreme, memicu perdebatan setelah melontarkan pernyataan "tidak ada yang peduli" lagi dengan balet dan opera.

Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama karena Copeland sendiri terlibat dalam kampanye promosi film Marty Supreme di Instagram pada November lalu. Dalam sebuah diskusi panel di New York pada 10 Maret, Copeland memberikan tanggapan yang tenang namun menohok terhadap pendapat Chalamet.

"Sangat menarik bahwa dia mengundang saya untuk menjadi bagian dari promosi Marty Supreme sebagai bentuk penghormatan terhadap bentuk seni saya," ujar Copeland.

Baca juga : Kemilau Kate Hudson di Oscar 2026 dengan Balutan Gaun Armani Privé dan Berlian Hijau 41 Karat

Ia mengakui bahwa balet mungkin tidak "populer" secara masif seperti film dalam budaya pop saat ini. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut bukan berarti balet kehilangan relevansinya.

"Ada alasan mengapa opera dan balet telah bertahan selama lebih dari 400 tahun. Saya pikir ketika Anda memiliki akses dan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu, hal itu dapat mengubah hidup Anda," tambahnya.

Pesan untuk Komunitas Seni

Copeland menegaskan bahwa sepanjang kariernya, ia berkomitmen untuk membawa lebih banyak orang mengenal balet agar publik memahami pentingnya seni ini dalam budaya masyarakat. Ia juga mengingatkan keterkaitan antar media seni yang saling mendukung.

"Dia tidak akan menjadi aktor dan memiliki kesempatan sebagai bintang film seperti sekarang jika bukan karena opera, balet, dan relevansi mereka. Semua medium ini memiliki ruangnya masing-masing dan kita tidak seharusnya membandingkan mereka," tegas Copeland.

Kehadiran Misty Copeland di Oscar 2026, yang juga dijadwalkan tampil dalam segmen penghormatan Sinners, menjadi bukti nyata bahwa seni klasik tetap memiliki tempat yang agung di tengah gemerlap industri film modern. (Eonline/Z-2)