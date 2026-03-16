Refleksi Nicole Kidman di Oscar 2026: Puncak Karier yang Beriringan dengan Kesepian

Nicole Kidman berbagi refleksi emosional di Red Carpet Oscar 2026 tentang kemenangannya di tahun 2003 yang bertepatan dengan titik terendah dalam kehidupan pribadinya.(Media Sosial X)

KEHADIRAN Nicole Kidman di karpet merah Academy Awards atau Oscar 2026 bukan sekadar rutinitas selebriti. Aktris pemenang Oscar ini membagikan refleksi mendalam mengenai bagaimana kemenangannya di tahun 2003 lewat film The Hours menjadi titik balik besar dalam karier sekaligus momen paling emosional dalam hidupnya.

Tampil memukau dalam balutan gaun bulu koleksi Chanel di Dolby Theatre, Hollywood, Minggu (15/3), aktris berusia 58 tahun ini mengenang masa-masa keemasannya yang datang secara beruntun.

"Ada Moulin Rouge, The Hours, The Others," ujar Nicole secara eksklusif kepada Zuri Hall dalam tayangan Live From E! di sela-sela acara yang dipandu Conan O'Brien tersebut. "Semuanya datang di periode waktu yang hampir bersamaan. Rasanya sangat luar biasa pada saat itu, tapi juga sangat menggairahkan."

Ironi Kehidupan

Meskipun meraih penghargaan Aktris Terbaik (Best Actress in a Leading Role) atas perannya sebagai Virginia Woolf, Nicole bersikap jujur mengenai betapa sulitnya kehidupan pribadinya saat itu. Kemenangan tersebut diraih hanya dua tahun setelah perceraiannya dengan Tom Cruise.

Dalam sebuah pengakuan jujur yang pernah ia sampaikan sebelumnya, Nicole menyebutkan bahwa momen mengangkat piala emas tersebut justru menjadi salah satu periode terberatnya.

"Ketika saya memenangkan Oscar, saya pulang ke rumah dan saya tidak memiliki (cinta) dalam hidup saya," kenang Nicole pada 2014 silam. "Itu adalah pengalaman kesepian yang paling intens dalam hidup saya."

Ia menambahkan bahwa sering kali pencapaian tertingginya di dunia profesional selalu berbenturan dengan titik terendah dalam kehidupan pribadinya. "Aneh bagi saya, puncak tertinggi selalu bertepatan dengan titik terendah. Itu selalu membuat saya merasa kesal mengapa jalannya harus seperti itu."

Harapan untuk Perayaan yang Berbeda

Bahkan, perayaan pasca-kemenangannya di masa lalu diwarnai dengan kesedihan. Nicole mengenang perasaan hampa yang ia rasakan di tengah gegap gempita Hollywood.

"Saya butuh kehidupan baru. Tolong," kenangnya saat berbicara di The Jess Cagle Show tahun 2024. "Saya duduk di sini dan saya tidak punya siapa pun untuk diajak melompat di atas tempat tidur. Saya ingin memesan kentang goreng dan burger, merayakan ini dengan kekasih saya, tapi saya tidak memilikinya."

Kini, Nicole hadir di Oscar 2026 sebagai salah satu presenter. Kehadirannya tetap menjadi salah satu yang paling dinantikan, meskipun ia baru saja merampungkan proses perceraiannya dengan Keith Urban pada Januari lalu. Bagi Nicole, panggung Oscar akan selalu menjadi pengingat tentang bagaimana dedikasi pada seni dapat mengubah hidup, meski harus dibayar dengan pengorbanan personal yang besar. (Eonline/Z-2)