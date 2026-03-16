Refleksi Nicole Kidman di Oscar 2026: Puncak Karier yang Beriringan dengan Kesepian

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
KEHADIRAN Nicole Kidman di karpet merah Academy Awards atau Oscar 2026 bukan sekadar rutinitas selebriti. Aktris pemenang Oscar ini membagikan refleksi mendalam mengenai bagaimana kemenangannya di tahun 2003 lewat film The Hours menjadi titik balik besar dalam karier sekaligus momen paling emosional dalam hidupnya.
Tampil memukau dalam balutan gaun bulu koleksi Chanel di Dolby Theatre, Hollywood, Minggu (15/3), aktris berusia 58 tahun ini mengenang masa-masa keemasannya yang datang secara beruntun.
"Ada Moulin Rouge, The Hours, The Others," ujar Nicole secara eksklusif kepada Zuri Hall dalam tayangan Live From E! di sela-sela acara yang dipandu Conan O'Brien tersebut. "Semuanya datang di periode waktu yang hampir bersamaan. Rasanya sangat luar biasa pada saat itu, tapi juga sangat menggairahkan."
Meskipun meraih penghargaan Aktris Terbaik (Best Actress in a Leading Role) atas perannya sebagai Virginia Woolf, Nicole bersikap jujur mengenai betapa sulitnya kehidupan pribadinya saat itu. Kemenangan tersebut diraih hanya dua tahun setelah perceraiannya dengan Tom Cruise.
Dalam sebuah pengakuan jujur yang pernah ia sampaikan sebelumnya, Nicole menyebutkan bahwa momen mengangkat piala emas tersebut justru menjadi salah satu periode terberatnya.
"Ketika saya memenangkan Oscar, saya pulang ke rumah dan saya tidak memiliki (cinta) dalam hidup saya," kenang Nicole pada 2014 silam. "Itu adalah pengalaman kesepian yang paling intens dalam hidup saya."
Ia menambahkan bahwa sering kali pencapaian tertingginya di dunia profesional selalu berbenturan dengan titik terendah dalam kehidupan pribadinya. "Aneh bagi saya, puncak tertinggi selalu bertepatan dengan titik terendah. Itu selalu membuat saya merasa kesal mengapa jalannya harus seperti itu."
Bahkan, perayaan pasca-kemenangannya di masa lalu diwarnai dengan kesedihan. Nicole mengenang perasaan hampa yang ia rasakan di tengah gegap gempita Hollywood.
"Saya butuh kehidupan baru. Tolong," kenangnya saat berbicara di The Jess Cagle Show tahun 2024. "Saya duduk di sini dan saya tidak punya siapa pun untuk diajak melompat di atas tempat tidur. Saya ingin memesan kentang goreng dan burger, merayakan ini dengan kekasih saya, tapi saya tidak memilikinya."
Kini, Nicole hadir di Oscar 2026 sebagai salah satu presenter. Kehadirannya tetap menjadi salah satu yang paling dinantikan, meskipun ia baru saja merampungkan proses perceraiannya dengan Keith Urban pada Januari lalu. Bagi Nicole, panggung Oscar akan selalu menjadi pengingat tentang bagaimana dedikasi pada seni dapat mengubah hidup, meski harus dibayar dengan pengorbanan personal yang besar. (Eonline/Z-2)
Bintang film "Sinners" bersama musisi papan atas seperti Raphael Saadiq dan Misty Copeland guncang panggung Oscar 2026 lewat lagu "I Lied to You".
Frankenstein karya sutradara Guillermo del Toro resmi memenangkan penghargaan Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik (Best Makeup and Hairstyling) dalam ajang Academy Awards ke-98.
Kate Hawley meraih Oscar 2026 untuk kategori Desain Kostum Terbaik dalam film Frankenstein di Academy Awards.
Film The Girl Who Cried Pearls resmi dinobatkan sebagai Film Animasi Pendek Terbaik (Best Animated Short Film) dalam ajang Academy Awards ke-98.
Kembali sebagai host Oscar 2026, Conan O'Brien membuka acara dengan monolog penuh sindiran pedas. Mulai dari kontroversi balet Timothée Chalamet hingga bos Netflix jadi sasaran.
KPop Demon Hunters berhasil menyabet piala Oscar untuk kategori Film Animasi Terbaik pada malam penganugerahan Academy Awards ke-98.
Penari balet Misty Copeland tampil memukau di Red Carpet Oscar 2026 dengan perhiasan berlian jutaan dolar. Ia juga menanggapi komentar kontroversial Timothée Chalamet.
Kate Hudson tampil memukau di Red Carpet Oscar 2026. Calon Aktris Terbaik ini mengenakan perhiasan berlian langka senilai jutaan dolar.
Penamilan Amy Madigan di karpet merah Academy Awards menandai kembalinya sebagai nomine Oscar setelah 40 tahun.
Emma Stone tampil dengan gaun gaya futuristik berwarna perak di Academy Awards ke-98 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles,
Demi Moore tampil berani dengan busana yang memadukan unsur seni tinggi dan glamoritas Hollywood klasik di Academy Awards.
