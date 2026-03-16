Kemilau Kate Hudson di Oscar 2026 dengan Balutan Gaun Armani Privé dan Berlian Hijau 41 Karat

Kate Hudson tampil memukau di Red Carpet Oscar 2026. Calon Aktris Terbaik ini mengenakan perhiasan berlian langka senilai jutaan dolar. (AFP)

PANGGUNG Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 menjadi saksi keanggunan Kate Hudson. Bintang film Song Sung Blue tersebut tampil memukau saat melintasi karpet merah di Dolby Theatre, Los Angeles, pada Minggu (15/3). Tidak hanya hadir sebagai tamu, Hudson menarik perhatian dunia berkat aksesori senilai jutaan dolar yang ia kenakan.

Aktris yang masuk dalam nominasi Aktris Terbaik (Best Actress in a Leading Role) ini tampil berkilau dalam balutan gaun custom Armani Privé berwarna seafoam green. Gaun tersebut memiliki detail korset peplum yang menonjolkan siluet tubuhnya dengan sempurna. Namun, yang menjadi pusat perhatian utama atau pièce de résistance dari penampilannya malam itu adalah perhiasan berlian hijau langka sebesar 41 karat yang menghiasi leher dan telinganya.

Apresiasi Tinggi terhadap Seni Mode

Bagi aktris berusia 46 tahun ini, gaya berbusana selalu menjadi bentuk "surat cinta" terhadap seni dan kreativitas. Hudson tidak pernah memandang pakaian hanya sekadar kain, melainkan sebuah karya seni dari para desainer.

Baca juga : Amy Madigan Kembali ke Oscar Dengan Nyentrik Setelah 40 Tahun

"Sangat besar apresiasi saya terhadap mode," ujarnya kepada Vogue pada 2021 lalu. "Saya mencintai pakaian dan pengalaman saat mengenakan sesuatu yang indah, melihat cinta yang dituangkan para seniman, dan saya menganggap desainer sebagai seniman, ke dalam setiap karya yang mereka ciptakan."

Hudson mengakui bahwa busana yang tepat memiliki kekuatan besar untuk mengubah suasana hati seseorang. Menurutnya, menemukan sesuatu yang dirancang dengan indah memberikan perasaan bahagia yang luar biasa.

"Saat saya melihat sesuatu yang romantis atau dibuat dengan indah, rasanya seperti saya berjalan di atas awan. Itu bisa mengubah seluruh suasana hati Anda, mencerahkan hari Anda," tambahnya.

Baca juga : Emma Stone Tampil dengan Gaun Perak Metalik di Karpet Merah Oscar 2026

Mimpi yang Menjadi Kenyataan

Kemeriahan malam Oscar 2026 yang dipandu oleh Conan O'Brien ini menjadi puncak perayaan bagi karier Hudson. Masuk dalam jajaran nominasi penghargaan paling bergengsi di dunia film adalah mimpi yang lebih dari sekadar kenyataan baginya.

Sesaat setelah pengumuman nominasi pada Januari lalu, bintang film How to Lose a Guy in 10 Days ini sempat mengungkapkan rasa haru dan kegembiraannya yang meluap-luap.

"Rasanya gila dalam cara yang terbaik. Saya sampai kehilangan kata-kata; suara saya hampir habis. Saya dan keluarga benar-benar berteriak sekuat tenaga," ungkap Hudson dalam pernyataan resminya.

Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah momen emosional yang sangat ia syukuri. "Saya tidak menganggap remeh semua ini. Saya merasa emosional dengan cara yang bahkan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata," pungkasnya. (Eonline/Z-2)