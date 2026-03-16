Amy Madigan Kembali ke Oscar Dengan Nyentrik Setelah 40 Tahun

AKTRIS veteran Amy Madigan menciptakan momen emosional saat melangkah di karpet merah Academy Awards ke-98. Kehadirannya ini menandai kembalinya Madigan sebagai nomine Oscar setelah 40 tahun lamanya.

Bintang film Weapons ini tampil berani dengan setelan jas dari Dior yang dihiasi paillettes bulu berwarna hitam dan emas, memberikan efek menyerupai burung phoenix yang bangkit dari abu. Penampilannya semakin ikonik dengan kacamata berlensa oranye terang dan jam tangan Omega, didampingi suaminya selama 42 tahun, aktor Ed Harris.

Kemunculan Madigan tahun ini membawa kenangan tersendiri dibandingkan saat pertama kali ia menjadi nomine Aktris Pendukung Terbaik tahun 1986 lewat film Twice in a Lifetime. Madigan mengenang perbedaan suasana antara masa lalu dan sekarang.

"Dahulu jauh lebih kecil. Tidak seperti ini semua. Tidak ada media sosial. Tidak ada podcast. Tidak ada ini dan tidak ada itu." Pada 1986, ia hadir bersama Ed Harris mengenakan gaun hitam dengan atasan transparan, sebuah kontras yang mencolok dengan gaya modern yang ia bawakan malam ini.

Tahun ini, Madigan kembali masuk dalam kategori yang sama, Aktris Pendukung Terbaik, berkat perannya sebagai Gladys dalam film horor Weapons. Pencapaian ini menjadikannya aktor perempuan dengan jeda waktu terlama di antara dua nominasi dalam sejarah Oscar.

Menanggapi perjalanan kariernya yang luar biasa, Madigan mengungkapkan rasa tidak percayanya. “Saya merasa terpana dengan seluruh perjalanan yang telah saya lalui. Ini hanyalah bagian lain yang tidak saya harapkan, tetapi saya sangat senang dan bersyukur, dan ini hanyalah cerminan dari film Weapons dan bagaimana orang-orang meresponsnya. Jadi itu, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada itu."

Madigan menekankan bahwa bertahan di Hollywood memerlukan kerja keras dan semangat yang tidak mudah padam. Madigan berpesan, "Orang-orang selalu berkata, 'Jika Anda memiliki impian, ikutilah,' dan sebagainya. Namun itu adalah hal yang nyata ketika para aktor, penulis, dan sutradara naik ke sana dan mengatakan hal itu karena ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit, butuh banyak kerja keras.”

Ia mengingatkan agar siapa pun tidak merasa gentar, karena menurutnya, saat seorang aktor menemukan materi yang bagus, mereka akan sangat antusias untuk mendalaminya. “Ketika sebuah materi yang bagus datang, para aktor ingin mencengkeramnya erat-erat. Itu mengasyikkan. Itulah alasan mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan. Jadi ini semua terasa seperti pusaran angin, tapi sangat mengasyikkan." tambahnya. (Harpers Bazaar/Town&Country/Z-2)