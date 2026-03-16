Emma Stone Tampil dengan Gaun Perak Metalik di Karpet Merah Oscar 2026

Emma Stone tampil dengan gaun gaya futuristik berwarna perak di Academy Awards ke-98 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, (WWD)

AKTRIS Emma Stone menjadi salah satu sosok yang paling menarik perhatian saat tiba di karpet merah Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3) waktu setempat. Nominator kategori Aktris Terbaik lewat film Bugonia ini tampil dengan gaya futuristik mengenakan gaun kustom bernuansa perak metalik.

Gaun kustom rancangan rumah mode Louis Vuitton tersebut memiliki material unik yang memberikan efek pantulan menyerupai logam cair atau liquid silver. Desain busana ini menonjolkan potongan asimetris pada bagian leher dan detail kerutan atau draperi halus pada bagian pinggang. Pilihan material metalik tersebut memberikan kesan modern namun tetap mempertahankan siluet klasik yang elegan di bawah lampu sorot karpet merah.

Dalam penampilan kali ini, Stone bekerja sama dengan penata gaya Petra Flannery. Untuk menyeimbangkan detail gaun yang sudah mencolok, penggunaan aksesori dibuat sangat minimalis. Stone terpantau hanya mengenakan perhiasan sederhana berupa anting berlian dari koleksi High Jewelry Louis Vuitton. Sementara itu, untuk bagian rambut, Stone memilih tatanan rambut pendek bergaya bob yang disisir rapi, memberikan kesan tampilan yang bersih dan tajam.

Sejumlah pengamat mode menilai pilihan busana Stone kali ini merupakan referensi visual terhadap film terbarunya, Bugonia, yang mengusung genre fiksi ilmiah. Penggunaan warna perak yang tegas dianggap sebagai peralihan gaya dari penampilan Stone sebelumnya yang sering menggunakan warna-warna pastel atau lembut. Penampilan ini segera menjadi perbincangan di kalangan media internasional sesaat setelah ia melangkah keluar dari limosin.

Kehadiran Emma Stone di karpet merah ini dilakukan beberapa saat sebelum upacara penghargaan resmi dimulai. Stone dijadwalkan duduk di jajaran kursi terdepan bersama para nominator lainnya untuk menantikan pengumuman pemenang di kategori utama. Sebagai peraih dua piala Oscar sebelumnya, kehadiran Stone selalu menjadi standar bagi tren mode di ajang penghargaan paling bergengsi di industri film dunia ini.

Setelah sesi pemotretan bersama ratusan fotografer di area depan Dolby Theatre, Stone segera memasuki gedung untuk mengikuti rangkaian acara puncak. Publik dan pemerhati film kini menantikan apakah penampilan memukaunya di karpet merah akan berujung pada kemenangan ketiga bagi aktris berusia 37 tahun tersebut. (Cosmopolitan/Z-2)