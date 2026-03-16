Sentuhan Surealis Schiaparelli, Demi Moore Pukau Karpet Merah Oscar 2026

Demi Moore tampil berani dengan busana yang memadukan unsur seni tinggi dan glamoritas Hollywood klasik di Academy Awards.(WWD)

AKTRIS legendaris Demi Moore menjadi pusat perhatian dalam gelaran karpet merah Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3) sore waktu Amerika. Hadir sebagai salah satu sosok paling dinantikan tahun ini, Moore tampil berani dengan busana yang memadukan unsur seni tinggi dan glamoritas Hollywood klasik.

Bintang film The Substance tersebut melangkah di atas karpet merah dengan mengenakan gaun adibusana (haute couture) dari rumah mode Schiaparelli. Gaun berwarna hitam pekat itu menonjolkan detail struktural yang dramatis pada bagian bahu dan pinggul, menciptakan siluet arsitektural dengan potongan yang sangat kokoh dan tegas. Namun, daya tarik utama terletak pada detail bordir emas berbentuk elemen anatomi tubuh manusia pada bagian depan gaun, yang merupakan ciri khas desain Daniel Roseberry.

Penampilan Moore di ajang Oscar 2026 ini dinilai oleh banyak pengamat mode sebagai pilihan gaya yang berani. Bekerja sama dengan penata gaya Brad Goreski, Moore memilih membiarkan rambut hitam panjangnya terurai lurus sempurna guna menyeimbangkan detail busana yang rumit. Riasan wajahnya pun dibuat minimalis dengan nuansa hangat untuk memberikan kesan elegan namun tetap segar.

Pilihan busana Moore dianggap sangat selaras dengan tema film terbarunya yang mengeksplorasi standar kecantikan dan transformasi fisik. Kehadirannya telah menetapkan standar tinggi bagi gaya busana di ajang Academy Awards tahun ini, bahkan sebelum upacara penghargaan dimulai. Setelah sesi pemotretan yang cukup panjang, Moore segera menuju aula utama untuk bergabung dengan jajaran selebriti lainnya guna mengikuti rangkaian acara puncak.

Popularitas Moore yang kembali melonjak sepanjang musim penghargaan 2026 menjadikannya magnet bagi media internasional. Meski upacara penyerahan piala Oscar masih menunggu beberapa saat lagi, Moore telah berhasil mengamankan posisinya sebagai salah satu ikon mode terbaik dalam sejarah karpet merah Oscar. Kini publik menantikan apakah momentum positif ini akan berlanjut dengan kesuksesan film yang ia bintangi di dalam ruang penghargaan nanti. (Elle/Cosmopolitan/Z-2)