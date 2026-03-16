Priyanka Chopra Tampil Anggun Bak Pengantin di Tengah "Kekacauan" Persiapan Oscar 2026

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PRIYANKA Chopra Jonas sukses mencuri perhatian dalam kepulangannya ke panggung Academy Awards atau Oscar 2026. Kehadiran bintang film Bluff ini menjadi momen yang sangat dinantikan, mengingat ini adalah penampilan pertamanya di ajang Oscar sejak debutnya satu dekade lalu pada 2016.
Meski tampil memukau di karpet merah, Priyanka mengungkapkan bahwa persiapan di balik layar pada Minggu (15/3) tersebut penuh dengan tantangan. Melalui unggahan di Instagram Story-nya, aktris berusia 43 tahun ini memperlihatkan "kekacauan multitasking" saat ia harus merapikan rambut dan kuku secara bersamaan.
Bahkan, sempat terjadi drama menit-menit terakhir ketika gaunnya harus dirombak mendadak. Priyanka mengunggah video penata busananya yang sedang memotong kain gaun dengan keterangan jenaka, "last minute.com".
Segala kerja keras tersebut terbayar tuntas saat Priyanka muncul di Dolby Theatre didampingi sang suami, Nick Jonas. Priyanka tampil memikat dengan konsep bridal look, mengenakan gaun putih strapless rancangan Dior. Gaun tersebut menonjolkan garis leher sweetheart, pinggang berkerut, dan detail celah kaki dari kain tule yang dramatis.
Penampilannya semakin mewah dengan kalung berlian dan zamrud tebal dari Bvlgari serta sepatu hak hitam runcing. Sementara itu, Nick Jonas tampil klasik dan gagah mengenakan tuksedo beludru hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu.
Pasangan yang menikah pada 2018 ini memang kerap tampil serasi di karpet merah, setelah sebelumnya terlihat bersama di Golden Globes 2026 dan premier dunia serial The Bluff pada Februari lalu.
Di balik gemerlap Hollywood, Priyanka dan Nick tengah menikmati peran mereka sebagai orang tua bagi putri mereka yang berusia 4 tahun, Malti Marie. Priyanka mengungkapkan bahwa Malti sudah mulai memahami profesi kedua orang tuanya.
"Dia sudah ikut ke lokasi syuting bersamaku sejak berusia satu tahun," ujar alumni Quantico tersebut kepada E! News. "Dia ikut tur bersama suamiku dan dia sangat mengenal apa pekerjaan kami. Kami mencoba menormalkannya untuk dia. Seperti, setiap orang tua punya pekerjaan, Mama membuat film. Ini lokasi syuting, ini bagian konsumsi, ini asisten sutradara kami, produser, dan tata rias."
Priyanka menambahkan bahwa Malti sangat menyukai suasana lokasi syuting. Namun, jika suatu saat nanti sang putri ingin terjun ke dunia hiburan, Priyanka sudah menyiapkan pesan bijak.
"Fokuslah pada dirimu sendiri dan apa kontribusimu, alih-alih mendengarkan semua kebisingan di luar sana," tegas Priyanka. "Banyak gangguan dan tekanan yang datang dari pekerjaan ini. Saya pikir, hanya dengan fokus pada keahlianmu, itu akan membantu dan melindungi kamu untuk menjadi hebat dalam apa yang kamu lakukan." (Eonline/Z-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved