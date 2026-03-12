Sindiran Timothée Chalamet ke Dunia Opera Dibalas Elegan oleh Andrea Bocelli

Andrea Bocelli tanggapi pernyataan kontroversial Timothée Chalamet yang menyebut opera dan balet "seni mati". Ini pesan haru dan undangan terbuka sang maestro.(Instagram)

MAESTRO opera legendaris, Andrea Bocelli, memberikan tanggapan berkelas terhadap komentar kontroversial aktor Timothée Chalamet yang menyebut opera dan balet sebagai seni yang "tidak lagi dipedulikan orang". Alih-alih mengecam, penyanyi berusia 67 tahun itu justru mengundang bintang film Marty Supreme tersebut untuk menyaksikan langsung keindahan musik klasik.

Perselisihan ini bermula saat Chalamet, dalam sebuah diskusi panel Februari lalu, melontarkan komentar yang dianggap meremehkan relevansi opera dan balet di era modern. Meski mengaku menghormati para praktisi seni tersebut, Chalamet secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bekerja di bidang yang "dipaksakan hidup" padahal sudah kehilangan penikmatnya.

Pesan Bocelli: Jawaban atas Kebutuhan Jiwa

Berbicara secara eksklusif kepada PEOPLE, Bocelli mengaku terkejut mendengar pernyataan Chalamet. Ia percaya bahwa pandangan negatif tersebut muncul karena kurangnya pemahaman mendalam.

"Saya percaya kita sering kali cenderung menjaga jarak dari apa yang belum benar-benar kita temui. Opera dan balet adalah bentuk seni yang telah melintasi berabad-abad dan terus berbicara kepada hati manusia, karena mereka menjawab kebutuhan mendalam akan keindahan, kebenaran, dan emosi," ujar Bocelli.

Penyanyi yang telah menjual lebih dari 90 juta kopi album ini menegaskan bahwa opera bukanlah peninggalan masa lalu. "Mereka bukan seni masa lalu, melainkan bahasa hidup yang masih bisa menggerakkan kita, membuat kita merenung, dan menyatukan berbagai generasi."

Gelombang Kritik dari Dunia Seni

Komentar Chalamet tersebut viral di tengah kampanyenya sebagai kandidat Aktor Terbaik untuk Oscar 2026. Berbagai tokoh industri, mulai dari penari balet profesional hingga sesama musisi, turut bersuara.

Tiler Peck, penari utama di New York City Ballet, menyatakan pernyataan Chalamet sangat jauh dari kenyataan. Sementara itu, balerina ternama Misty Copeland menekankan popularitas tidak selalu mencerminkan kebermaknaan sebuah karya. "Ada alasan mengapa opera dan balet telah bertahan selama lebih dari 400 tahun," tegas Copeland.

Musisi Charlie Puth juga memberikan pembelaan lewat media sosial, menyatakan bahwa musik populer saat ini tidak akan pernah ada tanpa landasan musik klasik yang dibangun berabad-abad lalu.

Undangan Terbuka untuk Chalamet

Sebagai sosok yang berjaya membawa musik klasik ke generasi baru, Bocelli berharap Chalamet bersedia membuka pikirannya. Ia pun menawarkan undangan khusus bagi sang aktor untuk menghadiri konsernya dalam rangkaian tur Romanza 30th Anniversary.

"Saya yakin pemain berbakat seperti Timothée, yang memahami kekuatan emosi, suatu hari nanti mungkin menemukan bahwa opera dan tari berasal dari sumber yang sama," kata Bocelli. "Terkadang hanya butuh beberapa menit mendengar musik ini secara langsung untuk memahami mengapa, setelah berabad-abad, seni ini terus dicintai di seluruh dunia."

Hingga saat ini, pihak Timothée Chalamet belum memberikan tanggapan resmi atas undangan terbuka dari sang maestro tersebut. (People/Z-2)