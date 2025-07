Kamila Andini Diundang Jadi Anggota Academy Awards

Kamila Andini(Instagram/@kamilandini)

PERUSAHAAN produksi film, Forka Films mengumumkan sutradara wanita Tanah Air Kamila Andini menjadi bagian dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) sebagai Oscar voter The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

AMPAS dikenal sebagai The Academy, yang merupakan organisasi kehormatan internasional yang terdiri atas para profesional perfilman, termasuk sutradara, aktor, penulis, produser, teknisi, dan seniman film lainnya. Academy dikenal luas sebagai penyelenggara ajang penghargaan bergengsi Academy Awards atau Oscar.

Sutradara Feature Film Perempuan Indonesia Pertama

Kamila Andini (sutradara dari Gadis Kretek, Nana (Before Now and Then, Yuni) merupakan sutradara feature film perempuan pertama dari Indonesia yang terpilih menjadi anggota Academy tahun ini, bersama sederet tokoh dunia seperti Ariana Grande, Jason Momoa, hingga Kieran Culkin.

Sebagai mitra kreatif utama Forka Films, Kamila Andini menjadi kekuatan pendorong dalam menghadirkan cerita-cerita sinematik yang berakar pada budaya Indonesia tetapi berbicara secara universal. Kamila konsisten mengangkat narasi tentang perempuan, komunitas adat, hingga generasi muda dengan sensitivitas yang kuat dan estetika khas.

“Menjadi bagian dari Academy bukan hanya prestasi pribadi, tapi juga langkah penting untuk membawa cerita kita perempuan Indonesia ke panggung global," kata Kamila Andini, demikian keterangan yang diterima Media Indonesia, Jumat (27/6).

Ifa Isfansyah, Chief Executive Officer (CEO) Forka Films, mengatakan terpilihnya Kamila Andini sebagai anggota Academy adalah pencapaian penting, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi sinema Indonesia dan Asia Tenggara.

"Kami di Forka Films percaya, keterlibatannya di Oscar akan membawa perspektif baru dari Asia ke dalam lanskap perfilman global," tambahnya.

Melansir dari situs Deadline, Kamis (26/6), AMPAS membagikan undangan tahunannya untuk para anggota baru yaitu sebanyak 534 undangan baru. Jika semua dari mereka menerima (undangan keanggotaan), maka jumlah total anggota baru akan menjadi 11.120 orang, dengan 10.143 di antaranya memenuhi syarat untuk memilih dalam ajang Oscar dan mencalonkan diri dalam pemilihan tata kelola organisasi.

Di antara nama-nama dalam daftar tersebut terdapat pemenang Oscar terbaru Mikey Madison (Aktris Terbaik untuk Anora) dan Kieran Culkin (Aktor Pendukung Terbaik untuk A Real Pain). Dari semua undangan tahun ini, 91 di antaranya mantan nomine Oscar, termasuk 26 pemenang.

Beberapa selebritas ternama yang masuk daftar antara lain Ariana Grande, Dave Bautista, Jodie Comer, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Sebastian Stan, Jeremy Strong, Gillian Anderson, Stephen Graham, Andrew Scott, Danielle Deadwyler, dan masih banyak lagi.

Pihak Academy menyatakan bahwa 41% dari anggota baru adalah perempuan, 45% berasal dari komunitas yang kurang mendapat representasi, dan 55% berasal dari 60 negara dan wilayah di luar Amerika Serikat. Jika semua undangan diterima, maka secara keseluruhan keanggotaan AMPAS akan terdiri dari 35% perempuan, 22% dari komunitas yang kurang mendapat representasi, dan 21% berasal dari luar negeri (internasional). (H-4)