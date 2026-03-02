Michael B. Jordan Sampaikan Pidato Emosional atas Penghargaan Aktor Terbaik di Actor Awards 2026

Michael B Jordan(Dok Netflix)

LEWAT perannya yang luar biasa sebagai saudara kembar, Smoke dan Stack, dalam film thriller supranatural Sinners, Michael B. Jordan berhasil raih kemenangan pertamanya sebagai Aktor Terbaik di Actor Awards 2026.

Saat namanya diumumkan oleh Viola Davis, seisi ruangan memberikan standing ovation yang meriah. Bahkan teriakan kegembiraan Davis ikut terekam jelas di mikrofon panggung selama beberapa detik.

Kemenangan Jordan dianggap sebagai kejutan besar karena ia berhasil mengalahkan nama-nama kuat seperti Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), dan Jesse Plemons (Bugonia).

Dalam pidatonya, ia tampak sangat terkejut dan rendah hati. "Saya sama sekali tidak menyangka hal ini. Saya merasa sangat terhormat dan istimewa bisa berada di kategori yang sama dengan orang-orang, aktor, dan manusia yang saya cintai. Saya mencintai karya mereka dan apa yang kalian kontribusikan pada bidang kita. Perjalanan ini sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih telah menerima saya dan membuat saya merasa dianggap. Kalian tahu bagaimana perasaan saya terhadap kalian semua," ungkapnya di podium.

Momen haru berlanjut saat aktor berusia 39 tahun itu mengenang perjuangan masa kecilnya di New Jersey dan ambisinya untuk menjadi bagian dari jajaran para aktor profesional. Ia memberikan penghormatan khusus kepada ibunya yang telah berkorban banyak di awal kariernya.

"Ibu, terima kasih telah mengantar jemput saya ke New York saat kita bahkan tidak punya cukup uang untuk melewati Terowongan Holland, saat kita harus mencari uang bensin, tempat parkir, ketika saya pergi ke sana untuk audisi," kenang Jordan dengan emosional.

Ia menambahkan betapa berartinya trofi ini bagi dirinya yang dulu hanya bisa bermimpi dari kejauhan. "Saya ingat melihat semua aktor lain yang saya kagumi menjadi bagian dari komunitas ini, dan saya berpikir, 'Saya ingin melakukan itu suatu hari nanti.' Jadi, anak dari New Jersey utara itu sedang berdiri di sini sekarang."

Kemenangan ini juga menandai kesuksesan kolaborasi kelima antara Jordan dan sutradara Ryan Coogler. Film Sinners sendiri tidak hanya sukses secara kualitas dengan mencetak rekor 16 nominasi Oscar, tetapi juga menjadi fenomena box office global dengan pendapatan mencapai US$369 juta.

Jordan secara khusus berterima kasih kepada Coogler karena telah memberinya ruang untuk mengeksplorasi kemampuan aktingnya secara maksimal. "Terima kasih, Ryan Coogler, karena telah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan, untuk menjadi berani, dan menciptakan ruang aman bagi kami untuk menemukan kebenaran. Terima kasih telah mengizinkan saya melakukan karya terbaik saya," tutupnya.

Selain membawa pulang trofi individu pertamanya di Actor Awards, Jordan juga merayakan kemenangan dalam kategori Ansambel Terbaik untuk film yang sama malam itu.

Dengan kemenangan krusial ini, Jordan kini melangkah mantap menuju malam puncak Oscar pada 15 Maret mendatang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk kategori Aktor Terbaik, sebuah pencapaian yang memenuhi impian seumur hidupnya sejak pertama kali memulai karier di industri televisi hingga menjadi ikon layar lebar dunia. (E-4)