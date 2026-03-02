Catherine O’Hara memenangkan penghargaan Aktris Komedi TV Terbaik secara postum di Actor Awards 2026. Seth Rogen menerima penghargaan tersebut mewakili mendiang aktris.(BBC)

HANYA beberapa minggu setelah kabar duka yang mengejutkan, ikon komedi Catherine O’Hara berhasil unggul atas Jean Smart, Kristen Wiig, Kathryn Hahn, dan Jenna Ortega. O’Hara dianugerahi penghargaan Aktris Komedi TV Terbaik setelah kematiannya pada ajang Actor Awards 2026 yang dipersembahkan oleh SAG-AFTRA, berkat perannya sebagai Patty Leigh dalam serial The Studio.

Penghormatan ini datang tepat beberapa pekan setelah aktris tercinta tersebut meninggal dunia akibat emboli paru pada 30 Januari di usia 71 tahun. Rekan mainnya dalam The Studio, Seth Rogen, menerima penghargaan tersebut mewakili mendiang setelah presenter Lisa Kudrow mengumumkan namanya sebagai pemenang.

"Saya diminta untuk memikul kehormatan yang sangat menyedihkan ini, yaitu menerima penghargaan atas nama O’Hara," ujar Rogen. "Saya tahu dia akan merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini dari rekan-rekan sesama pemeran, yang sangat dia hormati."

Rogen mengenang masa-masa mereka bekerja bersama, terutama bagaimana dedikasi O’Hara terhadap materi naskah. "Hampir setiap malam sebelum hari syuting, dia akan mengirim email kepada saya dan Evan (Goldberg) dan berkata, ‘Halo, saya harap kalian mau mempertimbangkan hal berikut ini,’" kenangnya.

"Dan kemudian akan ada versi adegan yang sepenuhnya ditulis ulang... Secara harfiah, 100% dari waktu itu, revisinya tidak hanya membuat karakternya lebih baik, tapi membuat adegan itu lebih baik dan seluruh pertunjukan menjadi lebih baik secara keseluruhan."

"Dia benar-benar menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi jenius sekaligus baik hati, dan kedua hal itu tidak harus mengorbankan satu sama lain," lanjut Rogen Ia menutup pidatonya dengan mendorong penonton untuk menonton kembali karya-karya O’Hara.

"Jika Anda memiliki orang-orang di hidup Anda yang tidak mengenal karyanya, anak-anak atau orang-orang yang kurang mengikuti perkembangan, tunjukkan pada mereka tarian O’Hara dengan lagu Harry Belafonte di film Beetlejuice. Beritahu mereka bahwa itulah Catherine O’Hara, dan kita beruntung hidup di dunia di mana dia membagikan bakatnya kepada kita."

O'Hara meninggal pada 30 Januari di usia 71 tahun. Perwakilannya mengkonfirmasi bahwa O'Hara meninggal "setelah sakit singkat ." Pada bulan Februari, Departemen Kesehatan Masyarakat Kabupaten Los Angeles mengkonfirmasi bahwa O'Hara meninggal setelah menderita emboli paru, menurut sertifikat kematian. Kanker rektum tercantum sebagai penyebab utama emboli tersebut.

Kemenangan O’Hara menandai babak akhir yang menyentuh bagi salah satu penampil komedi yang paling disegani, sekaligus menjadi titik balik dramatis dalam persaingan yang, hingga baru-baru ini, tampaknya akan dimenangkan oleh Jean Smart.

Smart sempat diproyeksikan secara luas untuk mengamankan Actor Award keempatnya melalui serial Hacks, sementara Kristen Wiig (Palm Royale), Kathryn Hahn (The Studio), dan Jenna Ortega (Wednesday) melengkapi kategori tersebut.

Dengan kemenangan ini, O’Hara menutup karier Actor Awards-nya dengan tujuh nominasi dan empat kemenangan di kategori individu maupun ansambel. Ia juga tercatat sebagai perempuan pertama yang memenangkan Actor Award secara postum.

Tahun ini, O’Hara juga memenangkan kategori Ansambel Komedi TV Terbaik untuk The Studio bersama Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, dan Chase Sui Wonders. (Gold Derby/People/Z-2)