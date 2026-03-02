Sean Penn Rebut Trofi Aktor Pendukung Terbaik di Actor Awards 2026

Sean Penn memenangkan kategori Aktor Pendukung Terbaik di Actor Awards 2026 lewat film One Battle After Another. Kemenangan ini membuatnya menjadi favorit kuat di Oscar.(Vanity Fair)

PETA persaingan menuju Academy Awards tahun ini mengalami guncangan besar setelah Sean Penn secara mengejutkan memenangkan kategori Aktor Pendukung Terbaik di ajang Actor Awards 2026 (SAG-AFTRA). Berperan sebagai tokoh antagonis Kolonel Steven J. Lockjaw dalam film One Battle After Another, Penn kini resmi menempati posisi terdepan dalam bursa taruhan Oscar yang akan digelar dua pekan mendatang.

Kemenangan ini dianggap sebagai titik balik yang luar biasa bagi sang aktor veteran. Sebelumnya, Penn sempat tertinggal di awal musim penghargaan setelah gagal membawa pulang piala di Golden Globe dan Critics Choice Awards.

Namun, momentum besar mulai berpihak padanya sejak pekan lalu saat ia memberikan kejutan besar di BAFTA Awards dengan menumbangkan unggulan utama, Stellan Skarsgard. Dengan mengantongi trofi dari dua kelompok industri terbesar (BAFTA dan SAG-AFTRA) yang memiliki irisan anggota signifikan dengan pihak Academy, Penn kini dianggap sebagai frontrunner yang sulit dikalahkan.

Menariknya, Sean Penn tidak hadir secara langsung untuk menerima penghargaannya malam ini, serupa dengan ketidakhadirannya di London pada ajang BAFTA pekan lalu. Ia tampak sengaja menghindari sorotan dibandingkan rekan-rekan mainnya di One Battle After Another, meskipun ia sempat hadir di ajang Golden Globe saat masuk dalam nominasi.

Kategori Aktor Pendukung tahun ini memang kerap dijuluki sebagai "kategori kekacauan" oleh para pengamat karena dinamikanya yang tidak terduga. Di panggung Actor Awards, Penn berhasil menyisihkan kompetisi sengit dari Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Miles Caton (Sinners), serta rekan satu filmnya, Benicio Del Toro, yang sebelumnya mendominasi sirkuit penghargaan kritikus namun belum berhasil memenangkan penghargaan televisi musim ini.

Gold Derby sebenarnya telah memprediksi keunggulan Penn dengan peluang sebesar 51%, sementara Benicio Del Toro berada di posisi kedua dengan 25%. Kemenangan ini juga membawa misi besar untuk menjaga tradisi sejarah, selama sembilan tahun terakhir, pemenang kategori aktor pendukung di Actor Awards selalu berhasil membawa pulang Oscar. Jika tren ini berlanjut, Penn akan mengikuti jejak nama-nama besar seperti Kieran Culkin, Robert Downey Jr., dan Ke Huy Quan.

Ini merupakan trofi Actor Award kedua bagi Sean Penn setelah sebelumnya ia menang sebagai Aktor Utama Terbaik lewat film Milk, kemenangan yang saat itu juga mengantarkannya pada Oscar keduanya.

Selain itu, Penn juga berpeluang menambah koleksi pialanya malam ini melalui nominasi dalam kategori Ansambel Terbaik untuk film yang sama. Dengan rekam jejak yang solid dan dukungan penuh dari rekan sejawatnya di SAG-AFTRA, jalan menuju piala Oscar ketiga bagi Sean Penn kini terbuka lebar. (The Hollywood Reporter/Gold Derby/Z-2)