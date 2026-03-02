Amy Madigan Raih Kemenangan Pertama di Actor Awards 2026 Lewat Film Horor 'Weapons'

Amy Madigan meraih Aktris Pendukung Terbaik dalam Actor Awards 2026, terkait perannya sebagai Lilly dalam film Weapons.(sagaftrafround)

AKTRIS Amy Madigan resmi dinobatkan sebagai pemenang Aktris Pendukung Terbaik dalam Actor Awards 2026, berkat performa ikoniknya sebagai Bibi Gladys Lilly dalam film horor orisinal karya Zach Cregger, Weapons.

Kemenangan ini menandai pencapaian luar biasa bagi Madigan. Ia berhasil unggul di tengah persaingan ketat melawan Odessa A’zion (Marty Supreme), Wunmi Mosaku (Sinners), Teyana Taylor (One Battle After Another), dan bintang pop Ariana Grande (Wicked: For Good).

Dalam Acara penghargaan Actor Awards ke-32 tahunan yang diadakan di Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles, Madigan memberikan pidato kemenangan yang penuh semangat dan sedikit jenaka saat menerima trofi di atas panggung. Ia merefleksikan perjalanan panjang kariernya dengan menyatakan rasa bangganya sebagai anggota serikat pekerja.

"Saya sudah melakukan pekerjaan ini dalam waktu yang sangat lama, dan ini adalah pertama kalinya saya dinominasikan oleh komite SAG," ujarnya dengan penuh emosi.

Madigan menegaskan identitasnya sebagai pejuang serikat pekerja yang berakar dari latar belakang keluarganya. "Kita semua adalah orang-orang serikat (union people), dan saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Mereka tidak akan pernah bisa membubarkan kita," tegasnya, disambut tepuk tangan meriah dari rekan sejawat.

Selain itu, Madigan sempat melontarkan candaan mengenai fisik trofi yang diterimanya, menyamakannya dengan boneka Ken saat ia kecil, yang langsung memicu gelak tawa penonton.

Ia juga tak lupa berterima kasih kepada jajaran pemain Weapons, Julia Garner, Josh Brolin, serta para aktor cilik yang harus ia "teror" demi kebutuhan peran horornya.

Film Weapons sendiri menjadi fenomena tahun ini dengan meraih skor 93% di Rotten Tomatoes. Menanggapi potensi prekuel, Madigan mengungkapkan bahwa sutradara Zach Cregger memang memiliki rencana ke depan, meski ia tetap bersikap realistis terhadap dinamika bisnis perfilman. "Akan sangat menyenangkan jika kita bisa mengunjungi kembali karakter ini. Saya sangat bersemangat dengan kemungkinan itu," tambahnya.

Kemenangan di ajang SAG-AFTRA ini menjadi modal kuat bagi Madigan menuju malam puncak Oscar pada 15 Maret mendatang. Ini merupakan nominasi Academy Award keduanya setelah selang waktu 40 tahun sejak nominasi pertamanya untuk film Twice in a Lifetime (1985).

Meski film horor sering kali dipandang sebelah mata dalam ajang penghargaan bergengsi, kemenangan Madigan malam ini membuktikan bahwa kualitas akting yang mumpuni mampu mendobrak stigma genre di industri film. (LA Times/The Hollywood Reporter/Z-2)