Sinners Raih Ansambel Terbaik di Actor Awards 2026, Ryan Coogler Cetak Sejarah Baru!

Ilustrasi(Dok Netflix)

FILM drama vampir karya Ryan Coogler, Sinners, berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi Ansambel Terbaik dalam ajang Actor Awards 2026 pada Minggu (1/3) malam waktu setempat. Kemenangan ini tidak hanya menghidupkan kembali momentum bagi film dengan nominasi terbanyak dalam sejarah Oscar tersebut, tetapi juga menempatkan Ryan Coogler sebagai sutradara pertama dalam sejarah yang berhasil mengantar dua film berbeda meraih penghargaan ansambel terbaik, setelah kesuksesan Black Panther pada tahun 2019.

Keberhasilan Sinners ini menjadi titik balik krusial dalam musim penghargaan tahun ini. Sebelumnya, film One Battle After Another karya Paul Thomas Anderson tampak mendominasi dengan kemenangan beruntun di Golden Globes, BAFTA, DGA, hingga Producers Guild Awards (PGA).

Namun, dukungan besar dari serikat aktor SAG-AFTRA yang merupakan kelompok pemilih terbesar di Academy, menunjukkan bahwa Sinners memiliki peluang yang sangat kuat untuk merebut gelar Film Terbaik (Best Picture) di malam Oscar nanti, mengikuti jejak film seperti Parasite dan CODA.

Baca juga : Michael B. Jordan Sampaikan Pidato Emosional atas Penghargaan Aktor Terbaik di Actor Awards 2026

Suasana haru menyelimuti panggung saat seluruh pemain Sinners naik untuk menerima penghargaan. Aktor senior Delroy Lindo, yang ditunjuk sebagai perwakilan pengisi suara grup, tampak berjuang menahan emosi di tengah tepuk tangan meriah yang seolah tak kunjung usai.

Dalam pidatonya yang tanpa naskah, Lindo memberikan penghormatan tinggi kepada visi sang sutradara. "Proyek ini telah diberkati, dan dari sudut pandang tersebut, kami semua merasa diberkati karena dapat berada dalam perjalanan luar biasa yang diciptakan oleh jenius luar biasa, Ryan Coogler," tuturnya dengan tulus.

Ia juga menutup sambutannya dengan ungkapan terima kasih yang mendalam, "Dari lubuk hati kami yang paling dalam, untuk lubuk hati kalian yang paling dalam, terima kasih banyak atas segalanya."

Sinners berhasil unggul atas nomine kuat lainnya seperti One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme, dan Frankenstein. Dengan dominasi di NAACP Image Awards lewat 13 kemenangan dan kemenangan Coogler di BAFTA untuk Skenario Orisinal Terbaik, Sinners kini membawa energi besar untuk mematahkan dominasi pesaingnya di malam puncak Academy Awards.

Dengan kemenangan ini, Ryan Coogler tidak hanya mencetak sejarah sebagai sutradara kulit hitam pertama yang memenangkan Skenario Orisinal Terbaik di BAFTA, tetapi juga sebagai pemimpin dari ansambel aktor yang kini dianggap sebagai jantung dari industri Hollywood tahun ini. (E-4)