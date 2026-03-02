Harrison Ford raih Life Achievement Award, Penghargaan Tertinggi Dari SAG-AFTRA

Harrison Ford menerima SAG-AFTRA Life Achievement Award di Actor Awards ke-32. Penghargaan ini menjadi penghormatan atas karier panjang dan kontribusinya bagi dunia perfilman.(High on Film)

MALAM penganugerahan Actor Awards ke-32 yang berlangsung di Shrine Auditorium, Hollywood, menjadi momen bersejarah bagi dunia sinema. Ikon film dunia, Harrison Ford, resmi menerima penghargaan tertinggi SAG-AFTRA Life Achievement Award ke-61. Di usianya yang ke-83, Ford merayakan tonggak sejarah karier yang telah membentang selama hampir tujuh dekade, mendefinisikan ulang wajah perfilman modern.

Acara yang disiarkan secara langsung melalui Netflix ini menampilkan momen emosional saat Woody Harrelson naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada Ford. Penghormatan ini merupakan pengakuan atas dedikasi tanpa henti Harrison Ford yang telah menginspirasi berbagai generasi pembuat film dan penonton di seluruh dunia.

Dari Tukang Kayu Menjadi Legenda Hollywood

Perjalanan karier Harrison Ford adalah narasi perjuangan yang luar biasa. Sebelum dikenal sebagai bintang besar, Ford sempat bekerja sebagai tukang kayu untuk menyambung hidup. Nasibnya berubah drastis saat ia memerankan Han Solo dalam Star Wars (1977), sebuah peran yang melambungkan namanya ke era blockbuster Hollywood.

Empat tahun kemudian, ia mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan aksi terbesar melalui karakter ikonik Indiana Jones. Namun, Ford tidak hanya terjebak dalam zona nyaman film aksi. Kemampuan akting dramatisnya yang mendalam terbukti lewat film Witness (1985), yang membuahkan nominasi Academy Award pertamanya. Hingga saat ini, Ford tetap aktif berkarya, salah satunya melalui serial komedi populer Shrinking, membuktikan bahwa bakatnya tetap relevan meski industri terus berubah.

Warisan Prestasi dan Kemanusiaan

Penghargaan Life Achievement Award dari SAG-AFTRA diberikan berdasarkan dua pilar utama, keunggulan karier dan kontribusi kemanusiaan. Sepanjang perjalanannya, Ford telah mengumpulkan berbagai apresiasi bergengsi, mulai dari penghargaan pencapaian karier dari Critics' Choice (2024), AFI Life Achievement Award (2000), hingga lima nominasi Golden Globe dan penghargaan dari British Academy (BAFTA).

Ford merefleksikan filosofi kerjanya dengan rendah hati. Ia menyampaikan bahwa sejak awal ia membawa keyakinan untuk terus belajar berakting, sembari menyadari betapa kerasnya tantangan di industri ini bagi banyak orang. Ia menyatakan rasa syukurnya atas perjalanan yang ia sebut sebagai perpaduan antara keberuntungan, disiplin, dan komitmen yang teguh.

Penghargaan ini dipilih oleh ratusan ribu anggota serikat pekerja film, menjadikannya penghormatan tertinggi dari rekan sejawat. Warisannya dipastikan akan terus membentuk standar bagi para aktor utama dan pengembang karakter di Hollywood selama bertahun-tahun yang akan datang. (Art Threat/Z-2)