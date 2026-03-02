Harrison Ford raih Life Achievement Award, Penghargaan Tertinggi Dari SAG-AFTRA

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MALAM penganugerahan Actor Awards ke-32 yang berlangsung di Shrine Auditorium, Hollywood, menjadi momen bersejarah bagi dunia sinema. Ikon film dunia, Harrison Ford, resmi menerima penghargaan tertinggi SAG-AFTRA Life Achievement Award ke-61. Di usianya yang ke-83, Ford merayakan tonggak sejarah karier yang telah membentang selama hampir tujuh dekade, mendefinisikan ulang wajah perfilman modern.
Acara yang disiarkan secara langsung melalui Netflix ini menampilkan momen emosional saat Woody Harrelson naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada Ford. Penghormatan ini merupakan pengakuan atas dedikasi tanpa henti Harrison Ford yang telah menginspirasi berbagai generasi pembuat film dan penonton di seluruh dunia.
Perjalanan karier Harrison Ford adalah narasi perjuangan yang luar biasa. Sebelum dikenal sebagai bintang besar, Ford sempat bekerja sebagai tukang kayu untuk menyambung hidup. Nasibnya berubah drastis saat ia memerankan Han Solo dalam Star Wars (1977), sebuah peran yang melambungkan namanya ke era blockbuster Hollywood.
Empat tahun kemudian, ia mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan aksi terbesar melalui karakter ikonik Indiana Jones. Namun, Ford tidak hanya terjebak dalam zona nyaman film aksi. Kemampuan akting dramatisnya yang mendalam terbukti lewat film Witness (1985), yang membuahkan nominasi Academy Award pertamanya. Hingga saat ini, Ford tetap aktif berkarya, salah satunya melalui serial komedi populer Shrinking, membuktikan bahwa bakatnya tetap relevan meski industri terus berubah.
Penghargaan Life Achievement Award dari SAG-AFTRA diberikan berdasarkan dua pilar utama, keunggulan karier dan kontribusi kemanusiaan. Sepanjang perjalanannya, Ford telah mengumpulkan berbagai apresiasi bergengsi, mulai dari penghargaan pencapaian karier dari Critics' Choice (2024), AFI Life Achievement Award (2000), hingga lima nominasi Golden Globe dan penghargaan dari British Academy (BAFTA).
Ford merefleksikan filosofi kerjanya dengan rendah hati. Ia menyampaikan bahwa sejak awal ia membawa keyakinan untuk terus belajar berakting, sembari menyadari betapa kerasnya tantangan di industri ini bagi banyak orang. Ia menyatakan rasa syukurnya atas perjalanan yang ia sebut sebagai perpaduan antara keberuntungan, disiplin, dan komitmen yang teguh.
Penghargaan ini dipilih oleh ratusan ribu anggota serikat pekerja film, menjadikannya penghormatan tertinggi dari rekan sejawat. Warisannya dipastikan akan terus membentuk standar bagi para aktor utama dan pengembang karakter di Hollywood selama bertahun-tahun yang akan datang. (Art Threat/Z-2)
Cek daftar lengkap pemenang Actor Awards 2026 (SAG Awards). Michael B. Jordan & Jessie Buckley raih aktor terbaik. Lihat hasil lengkap kategori film & TV!
Penata gaya Law Roach mengejutkan publik di Actor Awards 2026 dengan klaim bahwa Zendaya dan Tom Holland sudah menikah secara rahasia. Simak faktanya di sini.
FILM drama vampir karya Ryan Coogler, Sinners, berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi Ansambel Terbaik dalam ajang Actor Awards 2026 pada Minggu (1/3) malam waktu setempat.
Saat namanya diumumkan oleh Viola Davis, seisi ruangan memberikan standing ovation yang meriah.
Amy Madigan meraih Aktris Pendukung Terbaik dalam Actor Awards 2026, terkait perannya sebagai Lilly dalam film Weapons.
Sean Penn memenangkan kategori Aktor Pendukung Terbaik di Actor Awards 2026 lewat film One Battle After Another. Kemenangan ini membuatnya menjadi favorit kuat di Oscar.
Catherine O’Hara memenangkan penghargaan Aktris Komedi TV Terbaik secara postum di Actor Awards 2026. Seth Rogen menerima penghargaan tersebut mewakili mendiang aktris.
Nicola Coughlan mendapatkan nominasi pertama di Screen Actors Guild Awards untuk penampilannya sebagai Penelope Featherington dalam Bridgerton.
Aktris Lily Gladstone mencetak sejarah baru setelah dinobatkan sebagai pemenang dalam penghargaan Screen Actors Guild (SAG) Award 2024 untuk kategori aktris terbaik.
Film "Oppenheimer" mencetak kemenangan besar di Screen Actors Guild Awards, memenangkan penghargaan teratas dan membuatnya menjadi pemenang potensial di kategori gambar terbaik Oscar.
Robert Downey Jr mendapatkan penghargaan outstanding performance sebagai peran pendukung Oppenheimer dalam penghargaan SAG Awards 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved