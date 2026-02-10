Headline
PENYEBAB kematian aktris pemenang Emmy, Catherine O’Hara, akhirnya terungkap. Berdasarkan sertifikat kematian yang dirilis kantor pemeriksa medis wilayah Los Angeles, Senin (9/2), bintang serial Schitt’s Creek itu dinyatakan meninggal dunia akibat penggumpalan darah di paru-parunya.
Selain itu, dokumen tersebut juga mencantumkan kanker rektal sebagai penyebab dasar lainnya. Aktris kelahiran Kanada ini sebelumnya dilarikan ke rumah sakit pada 30 Januari lalu setelah mengalami kesulitan bernapas di kediamannya di kawasan Brentwood, Los Angeles. Namun, nyawa sang aktris berusia 71 tahun itu tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia tak lama kemudian.
Kabar kepergian O’Hara meninggalkan duka mendalam di industri hiburan dunia. Penghormatan mengalir dari rekan-rekan sejawatnya, termasuk pencipta Schitt’s Creek, Eugene dan Dan Levy, bintang Beetlejuice Michael Keaton, hingga Macaulay Culkin, yang berperan sebagai putranya dalam film hit Home Alone.
Tokoh politik juga turut menyampaikan belasungkawa. Mantan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyebutnya sebagai "ikon Kanada yang dicintai", sementara pemimpin saat ini, Mark Carney, menyatakan Kanada telah "kehilangan seorang legenda".
Bahkan, penyelenggara ajang anjing bergengsi Westminster Dog Show turut memberikan penghormatan khusus melalui montase video di Madison Square Garden. Hal ini dikarenakan peran ikonik O’Hara sebagai Cookie Fleck dalam film mokumenter tahun 2000, Best in Show.
Lahir di Toronto pada 1954, Catherine O’Hara mengawali kariernya di teater komedi legendaris Second City. Namanya mulai dikenal dunia saat memerankan tokoh ibu dalam Home Alone (1990) dan sekuelnya Home Alone 2: Lost in New York.
Karier O’Hara sangat beragam, mulai dari film horor-komedi Beetlejuice (1988) hingga pengisi suara dalam The Nightmare Before Christmas (1993). Fleksibilitasnya sebagai komedian juga terbukti dalam berbagai film karya Christopher Guest seperti A Mighty Wind dan For Your Consideration.
Puncak kejayaan kariernya di televisi terjadi melalui perannya sebagai Moira Rose dalam serial Schitt’s Creek. Peran tersebut membawanya meraih penghargaan Aktris Utama Terbaik di ajang Emmy Awards 2020, serta menyabet trofi Golden Globe dan SAG Award.
Catherine O’Hara meninggalkan suaminya, Bo Welch, serta dua putra mereka, Matthew dan Luke. (The Guardian/Z-2)
