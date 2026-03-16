Bintang "Sinners" Hidupkan Nuansa Blues Lewat "I Lied to You" di Oscar 2026

Bintang film "Sinners" bersama musisi papan atas seperti Raphael Saadiq dan Misty Copeland guncang panggung Oscar 2026 lewat lagu "I Lied to You".(AFP)

MALAM puncak Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 menyuguhkan momen magis saat para pemeran dan musisi film "Sinners" berkumpul di atas panggung. Mereka menghadirkan kembali segmen ikonik "Pierce the Veil" lewat penampilan emosional lagu "I Lied to You" yang dipimpin oleh Miles Caton dan Raphael Saadiq.

Penampilan ini merupakan penghormatan terhadap gaya visual unik film arahan sutradara Ryan Coogler tersebut. Tak tanggung-tanggung, panggung Dolby Theatre dimeriahkan deretan seniman luar biasa, mulai dari balerina Misty Copeland hingga musisi ternama seperti Brittany Howard, Buddy Guy, Bobby Rush, hingga Shaboozey.

Kolaborasi Lintas Generasi

Pertunjukan dibuka dengan dentuman gitar Raphael Saadiq yang kemudian diteruskan kepada Miles Caton. Mengenakan kostum yang mengingatkan penonton pada karakter mereka di film, Caton melantunkan bait pertama dengan penuh penjiwaan, didampingi oleh vokal pendukung dari Shaboozey.

Suasana semakin meriah saat jajaran bintang lainnya bergabung. Brittany Howard tampil memukau dengan gitarnya, sementara aktor Jack O’Connell muncul dengan riasan vampir khasnya. Puncaknya, Misty Copeland hadir menari dengan anggun di tengah ansambel musik yang menutup lagu tersebut dengan harmoni yang megah.

Miles Caton, yang memerankan versi muda Sammie dalam "Sinners", tercatat telah beberapa kali membawakan lagu ini bersama Saadiq dan komposer Ludwig Göransson di berbagai ajang bergengsi. Namun, penampilan di panggung Oscar kali ini terasa sangat spesial karena lagu tersebut masuk dalam nominasi Best Original Song.

Pencapaian Rekor 16 Nominasi

Lagu "I Lied to You" sendiri memegang peranan penting dalam salah satu adegan paling definif di film "Sinners". Dalam adegan tersebut, karakter Sammie menyanyikan lagu ini di sebuah juke joint, menggambarkan garis keturunan musik kulit hitam yang kental dengan nuansa blues tahun 1930-an dan 1940-an, serta terinspirasi dari musisi legendaris Robert Johnson.

"I Lied to You" merupakan satu dari dua lagu dari film ini yang diajukan untuk pertimbangan Oscar, bersanding dengan lagu soulful "Last Time (I Seen the Sun)".

Secara keseluruhan, film "Sinners" mencetak sejarah baru di ajang Academy Awards dengan meraih rekor 16 nominasi. Kategori bergengsi yang diperebutkan antara lain adalah Best Picture, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik, Pemeran Pendukung Terbaik, hingga Skenario Asli Terbaik. Penampilan musikal di panggung Oscar ini seolah menjadi perayaan atas dominasi luar biasa film tersebut di tahun 2026. (Variety/Z-2)