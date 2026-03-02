Daftar Lengkap Pemenang Actor Awards 2026: Sinners & The Studio Dominasi

Daftar Lengkap Pemenang Actor Awards 2026.(Dok. Variety)

AJANG penghargaan bergengsi bagi para aktor, Actor Awards 2026 (sebelumnya dikenal sebagai SAG Awards), sukses digelar di Shrine Auditorium, Los Angeles, pada Minggu, 1 Maret 2026. Acara yang dipandu kembali oleh Kristen Bell ini disiarkan secara global melalui platform Netflix.

Sebagai ajang penentu utama terakhir sebelum piala Oscar pada 15 Maret mendatang, kemenangan di Actor Awards sering kali menjadi indikator kuat siapa yang akan membawa pulang piala emas di Academy Awards. Mengingat pemenang dipilih langsung oleh rekan sesama aktor, penghargaan ini memiliki prestise tersendiri di industri Hollywood.

Daftar Pemenang Actor Awards 2026 Kategori Film

Film Sinners menjadi sorotan utama dengan meraih piala tertinggi untuk kategori Ansambel Pemeran Terbaik. Berikut adalah daftar lengkap pemenang dan nominasi kategori film:

Ansambel Pemeran Terbaik: Sinners (Pemenang)

Aktor Utama Terbaik: Michael B. Jordan – Sinners (Pemenang)

Aktris Utama Terbaik: Jessie Buckley – Hamnet (Pemenang)

Aktor Pendukung Terbaik: Sean Penn – One Battle After Another (Pemenang)

Aktris Pendukung Terbaik: Amy Madigan – Weapons (Pemenang)

Ansambel Aksi Laga: Mission: Impossible – The Final Reckoning (Pemenang)

Daftar Pemenang Actor Awards 2026 Kategori Televisi

Di ranah televisi, serial The Studio mendominasi kategori komedi, sementara The Pitt memimpin di kategori drama. Berikut daftar lengkapnya:

Kategori Serial Drama

Ansambel Serial Drama Terbaik: The Pitt

Aktor Serial Drama Terbaik: Noah Wyle – The Pitt

Aktris Serial Drama Terbaik: Keri Russell – The Diplomat

Kategori Serial Komedi

Ansambel Serial Komedi Terbaik: The Studio

Aktor Serial Komedi Terbaik: Seth Rogen – The Studio

Aktris Serial Komedi Terbaik: Catherine O'Hara – The Studio

Kategori Miniseri / Film Televisi

Aktor Miniseri/Film TV Terbaik: Owen Cooper – Adolescence

Aktris Miniseri/Film TV Terbaik: Michelle Williams – Dying For Sex

Kategori Aksi Laga Televisi

Ansambel Aksi Laga Televisi Terbaik: The Last of Us

Catatan Redaksi: Actor Awards 2026 menjadi barometer penting bagi para kritikus film untuk memprediksi pemenang Piala Oscar 2026 yang akan segera digelar pertengahan Maret ini.

FAQ - People Also Ask

Siapa pemenang Aktor Terbaik di Actor Awards 2026?

Michael B. Jordan memenangkan Aktor Utama Terbaik lewat film Sinners.

Di mana menonton Actor Awards 2026?

Acara ini disiarkan secara eksklusif dan dapat ditonton ulang melalui layanan streaming Netflix.

Kapan Piala Oscar 2026 dilaksanakan?

Academy Awards atau Oscar 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret 2026. (Z-10)