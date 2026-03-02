Daftar Lengkap Pemenang Actor Awards 2026: Sinners & The Studio Dominasi

Headline
AJANG penghargaan bergengsi bagi para aktor, Actor Awards 2026 (sebelumnya dikenal sebagai SAG Awards), sukses digelar di Shrine Auditorium, Los Angeles, pada Minggu, 1 Maret 2026. Acara yang dipandu kembali oleh Kristen Bell ini disiarkan secara global melalui platform Netflix.
Sebagai ajang penentu utama terakhir sebelum piala Oscar pada 15 Maret mendatang, kemenangan di Actor Awards sering kali menjadi indikator kuat siapa yang akan membawa pulang piala emas di Academy Awards. Mengingat pemenang dipilih langsung oleh rekan sesama aktor, penghargaan ini memiliki prestise tersendiri di industri Hollywood.
Film Sinners menjadi sorotan utama dengan meraih piala tertinggi untuk kategori Ansambel Pemeran Terbaik. Berikut adalah daftar lengkap pemenang dan nominasi kategori film:
Di ranah televisi, serial The Studio mendominasi kategori komedi, sementara The Pitt memimpin di kategori drama. Berikut daftar lengkapnya:
Catatan Redaksi: Actor Awards 2026 menjadi barometer penting bagi para kritikus film untuk memprediksi pemenang Piala Oscar 2026 yang akan segera digelar pertengahan Maret ini.
Siapa pemenang Aktor Terbaik di Actor Awards 2026?
Michael B. Jordan memenangkan Aktor Utama Terbaik lewat film Sinners.
Di mana menonton Actor Awards 2026?
Acara ini disiarkan secara eksklusif dan dapat ditonton ulang melalui layanan streaming Netflix.
Kapan Piala Oscar 2026 dilaksanakan?
Academy Awards atau Oscar 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret 2026. (Z-10)
