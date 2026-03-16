One Battle After Another” Ungguli “Sinners” dengan 6 Piala Oscar

One Battle After Another berhasil meraih 6 piala Oscar dari 13 nominasi di Academy Awards ke-98, mengalahkan Sinners.(AFP)

GELARAN Academy Awards ke-98 yang baru saja usai di Dolby Theatre menjadi medan tempur dua raksasa perfilman tahun ini, One Battle After Another dan Sinners. Meskipun persaingan poin sangat ketat, drama aksi satir garapan Paul Thomas Anderson akhirnya keluar sebagai "juara umum" dengan mengamankan kategori paling bergengsi, Film Terbaik.

Berikut adalah rangkuman perolehan trofi terbanyak yang berhasil diraih oleh film-film unggulan tahun ini.

1. One Battle After Another (6 Piala)

Film ini menjadi bintang utama malam penghargaan dengan memenangkan total enam piala dari 13 nominasi. Keberhasilan Paul Thomas Anderson menyabet gelar Sutradara Terbaik dan Skenario Adaptasi Terbaik menjadi pelengkap kemenangan krusial mereka di kategori Film Terbaik. Selain itu, film ini juga mencetak sejarah dengan memenangkan piala Oscar pertama untuk kategori Best Casting.

Penghargaan: Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik (Sean Penn), Skenario Adaptasi Terbaik, Penyuntingan Film (Film Editing), dan Tata Peran (Best Casting).

2. Sinners (5 Piala)

Meskipun datang dengan rekor 16 nominasi, film horor-sosial garapan Ryan Coogler ini harus puas berada di posisi kedua dalam jumlah perolehan trofi. Sinners mencatatkan sejarah emosional lewat kemenangan Michael B. Jordan sebagai Aktor Terbaik dan Autumn Durald Arkapaw yang menjadi perempuan pertama peraih piala Sinematografi Terbaik.

Penghargaan: Aktor Terbaik (Michael B. Jordan), Skenario Orisinal Terbaik, Sinematografi Terbaik, Tata Musik Orisinal Terbaik (Original Score).

3. Frankenstein (3 Piala)

Film fantasi-gotik karya Guillermo del Toro ini mendominasi kategori teknis dan visual. Kate Hawley berhasil mencetak sejarah bagi sang sutradara dengan memberikan piala Desain Kostum pertama bagi film-film del Toro.

Penghargaan: Desain Kostum Terbaik, Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik, dan Desain Produksi Terbaik.

4. KPop Demon Hunters (2 Piala)

Film animasi Netflix ini tidak hanya menang di kategori animasi, lagu "Golden" juga mencetak sejarah sebagai lagu KPop pertama yang menang di Oscar.

Penghargaan: Film Animasi Panjang Terbaik dan Lagu Orisinal Terbaik.

Beberapa film lain juga berhasil mencuri perhatian dengan kemenangan tunggal yang bersejarah. Sentimental Value mencatatkan diri sebagai film Norwegia pertama yang memenangkan Film Internasional Terbaik.

Sementara itu, Jessie Buckley menjadi aktris Irlandia pertama yang memenangkan kategori Aktris Terbaik lewat perannya dalam Hamnet. Amy Madigan juga memberikan kejutan dengan memenangkan Aktris Pendukung Terbaik melalui film Weapons. (The Guardian/Z-2)