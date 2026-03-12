Daftar Lengkap Nominasi Oscar 2026: Rekor 16 Nominasi 'Sinners' hingga Debat Aktor Terbaik

Ilustrasi(academy Awards)

MENJELANG malam penganugerahan Academy Awards ke-98 pada 15 Maret waktu Amerika Serikat atau Senin 16 Maret waktu Indonesia, perhatian dunia sinema tertuju pada daftar nominasi yang penuh kejutan. Tahun ini, film horor supernatural Sinners karya Ryan Coogler resmi mencetak sejarah sebagai film dengan nominasi terbanyak sepanjang masa, yakni 16 kategori, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Titanic dan La La Land.

Berikut adalah peta persaingan dan daftar nominasi untuk kategori-kategori utama:

1. Pertarungan Film Terbaik (Best Picture)

Sebanyak 10 film akan memperebutkan gelar tertinggi tahun ini. Persaingan diprediksi akan mengerucut pada dua raksasa Warner Bros., yakni Sinners dan One Battle After Another.

Sinners

One Battle After Another

Marty Supreme

Hamnet

Frankenstein

Sentimental Value

Bugonia

The Secret Agent

Train Dreams

F1

2. Kategori Aktor dan Aktris Utama

Nama Timothée Chalamet menjadi sorotan utama dalam kategori Aktor Terbaik. Meskipun diunggulkan lewat perannya sebagai Marty Mauser di Marty Supreme, ia tengah menghadapi kontroversi "Balletgate" terkait komentarnya yang dianggap meremehkan seni balet. Di sisi lain, Michael B. Jordan (Sinners) dan Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) siap memberikan persaingan sengit.

Aktor Terbaik: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Michael B. Jordan (Sinners), Ethan Hawke (Blue Moon), Wagner Moura (The Secret Agent).

Aktris Terbaik: Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonia), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Renate Reinsve (Sentimental Value), Kate Hudson (Song Sung Blue).

3. Sutradara Terbaik (Best Directing)

Kategori ini menjadi ajang pembuktian bagi para visioner. Ryan Coogler berpeluang besar membawa pulang piala lewat kesuksesan masif Sinners, namun ia harus berhadapan dengan nama-nama besar seperti Paul Thomas Anderson dan Chloé Zhao.

Ryan Coogler (Sinners)

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Sentimental Value)

4. Kategori Pendukung dan Teknis

Kejutan muncul di kategori Aktor Pendukung dengan masuknya nama aktor muda Jacob Elordi lewat film Frankenstein. Sementara itu, kategori baru Best Casting juga memulai debutnya tahun ini, di mana film-film seperti Hamnet dan Marty Supreme masuk sebagai nominasi pertama dalam sejarah kategori tersebut.

Tradisi Luncheon dan Kesiapan Malam Puncak

Sebagai bagian dari rangkaian acara, para nominasi baru saja berkumpul dalam Oscar Nominees Luncheon. Potret eksklusif memperlihatkan keakraban para pesaing seperti Michael B. Jordan dan Leonardo DiCaprio. Malam puncak Oscar 2026 akan dipandu Conan O'Brien dan disiarkan langsung dari Dolby Theatre pada Minggu, 15 Maret 2026. (BBC/CNN/ABC/Z-2)