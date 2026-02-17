Ini Pesan Terakhir Robert Duvall untuk Fans Sebelum Wafat

Dunia perfilman berduka. Robert Duvall, bintang The Godfather & Apocalypse Now, wafat. Simak pesan menyentuh terakhirnya untuk para fans di sini.(imdb)

AKTOR Legendaris peraih Oscar Robert Duvall meninggal dunia pada usia 95 tahun. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh sang istri, Luciana, melalui unggahan di media sosial pada Senin (16/2).

Dalam pernyataannya, Luciana mengungkapkan bintang The Godfather tersebut mengembuskan napas terakhir dengan tenang di kediamannya, dikelilingi oleh kasih sayang keluarga.

"Kemarin kami mengucapkan selamat tinggal kepada suamiku tercinta, teman tersayang, dan salah satu aktor terbesar di zaman kita. Bob meninggal dengan tenang di rumah, dikelilingi oleh cinta dan kenyamanan," tulis Luciana. "Bagi dunia, dia adalah aktor pemenang Academy Award, sutradara, dan pencerita. Bagiku, dia adalah segalanya."

Rutinitas dan Kedekatan dengan Penggemar

Meski telah berusia senja, Duvall dikenal aktif menyapa para penggemarnya melalui Facebook. Pada November 2025 lalu, ia sempat membagikan video pesan Thanksgiving yang hangat.

"Kepada semua penggemarku, selamat merayakan Thanksgiving, dan semoga tahun depan menjadi tahun yang luar biasa," ujar Duvall dalam balutan rompi dan kaos polo. "Tuhan memberkati."

Selain pesan perayaan, Duvall juga rutin membagikan aktivitas kesehariannya. Pada Desember 2025, ia menunjukkan dedikasinya terhadap kesehatan dengan mengunggah video latihan beban. Ia mengaku sangat menikmati rutinitas fisik meskipun tidak pernah pergi ke gym khusus untuk mempersiapkan peran filmnya.

"Saya lebih suka tenis, berenang, atau menunggang kuda untuk menjaga kebugaran saya," ungkap pemeran Letnan Kolonel Kilgore dalam Apocalypse Now tersebut.

Momen Ulang Tahun Terakhir

Tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-95 pada 4 Januari lalu, Duvall mengunggah video montase berisi foto-foto lama dan klip dirinya saat menikmati kue. Video tersebut merupakan kejutan dari sang istri untuk merayakan pencapaian usianya yang hampir seabad.

"Luciana mengejutkanku dengan video ulang tahun yang luar biasa ini sebagai persiapan untuk ulang tahun ke-95 besok! Terima kasih atas dukungan kalian selama bertahun-tahun ini," tulisnya pada keterangan unggahan tersebut.

Robert Duvall menutup karier aktingnya lewat film The Pale Blue Eye (2022) di mana ia beradu peran dengan Christian Bale. Ia kini meninggalkan warisan karya layar lebar yang kuat bagi sejarah sinema dunia. (People/Z-2)