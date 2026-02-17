Robert Duvall Meninggal Dunia, Mengenang Legenda 'The Godfather' di Usia 95 Tahun

Dunia perfilman berduka. Robert Duvall, aktor ikonik 'Apocalypse Now' dan peraih Oscar, meninggal dunia. (Imdb)

KABAR duka menyelimuti jagat sinema dunia. Robert Duvall, aktor legendaris peraih Oscar yang dikenal lewat peran ikoniknya dalam The Godfather dan Apocalypse Now, meninggal dunia pada usia 95 tahun.

Duvall mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di kediamannya di Middleburg, Virginia, pada Minggu waktu setempat. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi melalui pernyataan resmi sang istri, Luciana.

"Bagi dunia, dia adalah aktor pemenang Academy Award, sutradara, dan seorang pencerita. Namun bagiku, dia adalah segalanya," ungkap Luciana dalam pernyataan tersebut.

Ia menambahkan gairah Duvall terhadap keahliannya hanya bisa ditandingi oleh cintanya yang mendalam pada karakter yang ia mainkan, makanan lezat, dan momen berbagi cerita. "Untuk setiap peran yang dimainkannya, Bob memberikan segalanya bagi karakter tersebut dan kejujuran semangat manusia yang mereka wakili. Dengan melakukan itu, ia meninggalkan sesuatu yang abadi dan tak terlupakan bagi kita semua."

Jejak Karier Sang Legenda

Selama enam dekade berkarier, Robert Duvall dikenal karena kemampuannya menghidupkan karakter-karakter pria tangguh. Namanya abadi sebagai Tom Hagen, consigliere setia keluarga mafia dalam The Godfather. Namun, salah satu momen paling ikonik dalam sejarah film tercipta lewat perannya sebagai Letnan Kolonel William Kilgore di Apocalypse Now (1979).

Meskipun hanya muncul beberapa menit di layar, dialognya yang berbunyi, "Aku suka bau napalm di pagi hari," menjadi salah satu kutipan film paling legendaris sepanjang masa. Duvall mengungkapkan bahwa keberhasilan karakter tersebut adalah hasil kerja kerasnya sendiri.

"Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Saya melakukan riset," kata Duvall saat diwawancarai Larry King pada 2015 silam.

Dari Boo Radley hingga Oscar

Duvall memulai debut layar lebarnya tahun 1963 sebagai Boo Radley yang misterius dalam film adaptasi To Kill A Mockingbird. Sepanjang kariernya, ia mengantongi tujuh nominasi Oscar dan akhirnya membawa pulang piala Aktor Terbaik pada 1983 lewat perannya sebagai penyanyi country dalam film Tender Mercies.

Daftar filmografinya mencakup karya-karya besar seperti Network (1976), The Great Santini (1979), hingga The Judge (2014) di mana ia beradu akting dengan Robert Downey Jr. Menariknya, dari sekian banyak peran layar lebar, Duvall sering menyebut perannya sebagai Augustus McCrae dalam serial TV Lonesome Dove (1989) sebagai peran favorit pribadinya.

Kini, sang pencerita telah pergi, meninggalkan warisan seni yang akan terus dipelajari oleh generasi aktor mendatang. (BBC/Z-2)