Brooklyn dan Nicola Peltz Beckham Perbarui Janji Pernikahan Tanpa Kehadiran Keluarga

Brooklyn Beckham dan Nicola Peltz merayakan pembaruan janji pernikahan mereka, namun tanpa kehadiran keluarga Beckham.(Instagram)

BROOKLYN Peltz Beckham dan Nicola Peltz Beckham merayakan pembaruan janji pernikahan mereka di Los Angeles. Perayaan ini lebih dari tiga tahun setelah pernikahan pertama mereka pada April 2022 di Palm Beach, Florida. Momen emosional ini dihadiri hanya oleh keluarga Nicola, tanpa kehadiran keluarga besar Beckham.

Keluarga Beckham, termasuk David dan Victoria Beckham, mengungkapkan kekecewaan mereka karena tidak diundang atau diberitahu sebelumnya tentang acara tersebut. David dan Victoria bahkan merasa heran mengapa Brooklyn masih menggunakan nama belakang Beckham jika hubungan keluarga sudah tidak harmonis.

Kehadiran Nelson Peltz, ayah Nicola, yang memimpin upacara tersebut, semakin memperburuk ketegangan. Brooklyn dan Nicola juga tidak hadir dalam perayaan ulang tahun ke-50 David Beckham pada Mei 2025, yang semakin memperdalam jarak antara mereka dan keluarga Beckham.

Selain ketegangan dengan keluarga, hubungan Brooklyn dan Nicola dengan teman-teman selebriti mereka juga mengalami keretakan. Selena Gomez, yang sebelumnya dekat dengan pasangan ini, dilaporkan mengakhiri persahabatannya karena sikap "diva" Nicola dan ketidakmampuan Brooklyn untuk menengahi. Selena bahkan tidak hadir dalam acara pembaruan janji pernikahan pasangan tersebut.

Sumber-sumber dekat keluarga Beckham menyatakan mereka merasa sangat terluka oleh tindakan Brooklyn dan Nicola yang semakin menjauhkan diri dari mereka. David dan Victoria merasa mereka telah berusaha untuk menjaga hubungan keluarga, namun tindakan Brooklyn menunjukkan sebaliknya.

Di tengah krisis keluarga ini, Brand Beckham, yang sebelumnya dikenal sebagai simbol keluarga yang solid dan sukses, kini menghadapi tantangan besar. Publikasi dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk citra keluarga ini, dan ketegangan internal mereka kini menjadi sorotan publik.

Pembaruan janji pernikahan Brooklyn dan Nicola, yang seharusnya menjadi momen bahagia, justru menambah daftar panjang konflik dalam keluarga Beckham. Bagaimana mereka akan menyelesaikan permasalahan ini dan apakah hubungan keluarga dapat dipulihkan, masih menjadi pertanyaan besar. (The Sun/Daily Mail/The Guardian/People/Z-2)