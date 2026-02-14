Gordon Ramsay Ungkap David Beckham Sangat Mencintai Brooklyn

Chef Gordon Ramsay membela David dan Victoria Beckham di tengah konflik terbuka dengan putra mereka, Brooklyn. (Instagram)

CELEBRITY Chef Gordon Ramsay angkat bicara membela sahabat lamanya, David dan Victoria Beckham, di tengah konflik keluarga yang sedang menjadi sorotan publik. Ramsay meyakini David dan Victoria adalah "orangtua yang baik" dan percaya bahwa waktu akan membantu memulihkan keretakan hubungan mereka dengan putra sulung mereka, Brooklyn.

Perseteruan ini memuncak setelah Brooklyn mengunggah serangkaian pernyataan mengejutkan di Instagram pada Januari lalu. Ia menyatakan tidak ingin "berdamai" dengan keluarganya dan melontarkan berbagai klaim terkait pernikahannya dengan aktris Amerika, Nicola Peltz.

Bantahan Atas Klaim Pernikahan yang Memalukan

Salah satu klaim paling eksplisit dari Brooklyn adalah tuduhan Victoria "membajak" momen dansa pertama di pernikahannya. Brooklyn menyebut sang ibu berdansa dengan cara yang "sangat tidak pantas" hingga membuatnya merasa sangat malu dan terhina.

Namun, Gordon Ramsay yang hadir dalam pernikahan tersebut membantah keras narasi itu. Ia menegaskan tidak ada hal "mesum" atau "tidak pantas" yang terjadi dalam acara tersebut. Pernyataan Ramsay ini senada dengan laporan British Vogue yang menyebutkan momen tersebut adalah momen keluarga, di mana Brooklyn mengundang ibunya ke atas panggung untuk berdansa bersama David dan adiknya, Harper.

Hubungan David dan Brooklyn Sangat Dalam

Dalam wawancara dengan The Sun, Ramsay menekankan betapa besarnya rasa cinta David kepada putranya. "Hubungan antara David dan Brooklyn sangat, sangat dalam dan saya tahu betapa David mencintai Brooklyn. Saya pikir hanya masalah waktu sebelum Brooklyn berkaca pada dirinya sendiri," ujar Ramsay.

Meskipun Ramsay menghormati keinginan Brooklyn untuk "menempuh jalannya sendiri" dan mandiri. Ia memberikan peringatan lembut agar Brooklyn tetap menghargai orangtuanya.

"Sangat mudah untuk naik ke atas roller coaster itu dan terbawa suasana, tetapi semuanya akan kembali. Dia sangat ingin berdiri di atas kakinya sendiri, namun ia harus ingat bahwa suatu hari nanti, Anda tidak akan memiliki Ayah dan Ibu lagi," tambah sang koki.

Respons dari Pihak Beckham

Hingga saat ini, pasangan David dan Victoria Beckham belum memberikan tanggapan resmi secara mendalam terkait klaim-klaim putra mereka. Namun, dalam sebuah pernyataan umum mengenai media sosial pada Januari lalu, David Beckham sempat memberikan komentar singkat yang menyiratkan kedewasaan.

"Anak-anak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan," ungkap mantan kapten timnas Inggris tersebut.

Ramsay, yang berbicara menjelang perilisan dokumenter Netflix terbarunya, Being Gordon Ramsay, mengaku masih berkomunikasi sedikit melalui pesan singkat dengan Brooklyn dan menegaskan bahwa ia tetap menyayangi pemuda tersebut meskipun situasi keluarga sedang memanas. (BBC/Z-2)