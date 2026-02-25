Debut Runway Romeo Beckham di Burberry, Victoria Menangis Bangga

Romeo Beckham resmi debut di London Fashion Week untuk Burberry. Intip momen emosional Victoria Beckham hingga kehadiran Nicola Peltz di barisan depan.(Instagram)

PANGGUNG London Fashion Week (LFW) 2026 menjadi saksi sejarah baru bagi keluarga Beckham. Romeo Beckham, putra kedua dari pasangan David dan Victoria Beckham, resmi melakukan debutnya sebagai model runway dalam peragaan busana bergengsi Burberry yang digelar pada Senin malam waktu setempat.

Romeo tampil memukau dengan mengenakan koleksi terbaru dari direktur kreatif Burberry, Daniel Lee. Mengenakan trench coat khas Burberry yang dipadukan dengan gaya modern, pemuda berusia 23 tahun itu berjalan dengan penuh percaya diri di hadapan para tamu undangan kelas atas dan tokoh-tokoh penting industri mode.

Momen Haru Victoria Beckham

Kehadiran Romeo di atas catwalk memicu reaksi emosional dari keluarganya yang duduk di barisan depan (front row). Sang ibu, Victoria Beckham, tertangkap kamera tak kuasa menahan air mata melihat putranya melintasi landasan pacu. Desainer kondang tersebut tampak beberapa kali menyeka matanya saat Romeo melintas di hadapannya.

Kehadiran keluarga Beckham menjadi pusat perhatian. Selain Victoria, tampak hadir sang ayah, David Beckham, serta saudara laki-lakinya, Cruz. Namun, sosok yang juga mencuri perhatian adalah Nicola Peltz Beckham, istri dari Brooklyn Beckham, yang hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada adik iparnya tersebut.

Dukungan dari Nicola Peltz

Nicola Peltz tampak sangat antusias menyaksikan debut Romeo. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Romeo di dunia modeling.

"Saya sangat bangga padanya. Dia bekerja sangat keras dan dia terlihat luar biasa malam ini," ujar Nicola Peltz kepada media di lokasi acara.

Dihadiri Bintang Papan Atas

Peragaan busana Burberry kali ini memang bertabur bintang. Selain klan Beckham, barisan depan juga dihiasi nama-nama besar seperti Rosie Huntington-Whiteley yang tampil elegan bersama pasangannya, aktor laga Jason Statham. Kehadiran mereka menambah kemeriahan malam yang didedikasikan untuk merayakan warisan mode Inggris tersebut.

Keputusan Romeo untuk fokus sepenuhnya di dunia mode menandai babak baru dalam kariernya, setelah sebelumnya ia sempat mencoba peruntungan di dunia sepak bola profesional mengikuti jejak sang ayah. Dengan debutnya di Burberry, Romeo membuktikan bahwa ia memiliki tempat tersendiri di industri high fashion global. (Independent/USA Today/Standard/Z-2)