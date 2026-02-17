Perayaan Ulang Tahun ke-21 Cruz Beckham, Reuni Spice Girls di Tengah Absennya Brooklyn

David dan Victoria Beckham rayakan ultah Cruz Beckham ke-21 di London. Diwarnai reuni Spice Girls, namun Brooklyn Beckham absen usai konflik keluarga memanas.(Instagram)

KELUARGA Beckham menggelar perayaan ulang tahun lebih awal untuk putra bungsu mereka, Cruz Beckham. David dan Victoria Beckham mengadakan pesta meriah di The MAINE, Mayfair, London, akhir pekan lalu guna menyambut usia Cruz yang ke-21.

Acara tersebut dihadiri sang kekasih, Jackie Apostel, serta saudara laki-lakinya, Romeo Beckham bersama Kim Turnbull, dan sang adik, Harper Beckham. Melalui unggahan di Instagram pada Senin (16/2), Victoria membagikan potret kebahagiaan keluarga tersebut.

"Merayakan Cruz lebih awal!! Kami sangat mencintaimu!!!" tulis desainer berusia 51 tahun tersebut dalam takarirnya.

Pesta bertema The Grand Beatles Ball itu dimeriahkan band tribut The Beatles. Tak hanya menjadi penonton, Cruz yang akan genap berusia 21 tahun pada Jumat (20/2) mendatang, tampil di atas panggung bersama band barunya, Cruz Beckham & The Breakers.

Reuni Spice Girls dan Kebahagiaan Keluarga

Momen menarik lainnya adalah reuni kecil Spice Girls. Victoria "Posh Spice" berpose bersama Emma Bunton alias "Baby Spice". Emma tampil elegan dengan gaun hitam renda, sementara Victoria mengenakan gaun hitam halter neck bermotif bunga.

Kekasih Cruz, Jackie Apostel, 31, turut mengungkapkan rasa cintanya melalui media sosial. "Perayaan ulang tahun awal yang paling spesial untuk orang favorit kami. Aku sangat mencintai kalian semua dan malam yang luar biasa indah yang kita lalui," tulisnya.

Absennya Brooklyn dan Konflik Keluarga

Di balik kemeriahan tersebut, putra sulung keluarga Beckham, Brooklyn Beckham dan istrinya, Nicola Peltz, tampak absen. Ketidakhadiran mereka mempertegas kabar perselisihan keluarga yang kian memanas setelah pernyataan terbuka Brooklyn di Instagram pada Januari lalu.

Dalam pernyataan tersebut, Brooklyn, 26, melontarkan tuduhan serius terhadap orang tuanya yang dianggap mencoba merusak rumah tangganya. "Narasi bahwa istriku mengendalikan aku adalah sepenuhnya terbalik. Aku telah dikendalikan oleh orang tuaku hampir sepanjang hidupku," tulisnya.

Brooklyn mengaku merasa lebih tenang sejak menjauh dari keluarganya. Ia juga menuduh sang ibu tidak menghormati Nicola. "Istriku terus-menerus tidak dihormati oleh keluargaku. Ibuku berulang kali mengundang perempuan dari masa laluku ke dalam hidup kami dengan cara yang jelas-jelas dimaksudkan untuk membuat kami berdua merasa tidak nyaman," tambahnya.

Ia menegaskan tidak ingin berdamai dengan keluarganya saat ini. "Aku tidak ingin berdamai dengan keluargaku. Aku tidak sedang dikendalikan, aku membela diriku sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupku."

Menanggapi keretakan ini, seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada PEOPLE bahwa David dan Victoria telah berulang kali meminta Brooklyn dan Nicola untuk bertemu dan berbicara agar bisa melangkah maju. "David mencintai anak-anaknya. Mereka adalah segalanya baginya," ungkap sumber tersebut. Meski demikian, pihak terdekat Brooklyn membantah klaim bahwa David dan Victoria terus berupaya menghubungi mereka. (People/Z-2)