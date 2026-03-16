Jessie Buckley Raih Aktris Terbaik Oscar 2026, Cetak Sejarah untuk Irlandia

AKTRIS Jessie Buckley resmi dinobatkan sebagai Aktris Terbaik (Best Actress) dalam ajang Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3/2026). Kemenangan ini diraih Buckley berkat perannya sebagai Agnes Shakespeare dalam film drama sejarah Hamnet.

Pencapaian ini menandai momen bersejarah bagi industri film internasional, di mana Buckley menjadi perempuan Irlandia pertama yang memenangkan kategori Aktris Utama Terbaik di ajang Oscar. Ia berhasil mengungguli nominasi kuat lainnya, termasuk Rose Byrne, Emma Stone, Kate Hudson, dan Renate Reinsve.

Dalam pidato kemenangannya yang emosional namun lugas, Buckley memberikan penghormatan kepada rekan sesama nomine dan tim produksi yang ia sebut sebagai "rekan sekapal". Ia juga secara khusus menyoroti peran keluarga dan identitas kebangsaannya.

Buckley juga sempat berseloroh mengenai kehadiran keluarga besarnya yang terbang langsung dari Irlandia untuk mendukungnya. "Keluarga saya, keluarga Irlandia saya, mereka semua ada di sini. Irlandia membelikan mereka tiket pesawat," tambahnya, yang disambut gelak tawa hadirin.

Film Hamnet, yang disutradarai Chloé Zhao dan diadaptasi dari novel Maggie O'Farrell, mengeksplorasi kedalaman kasih sayang seorang ibu di tengah kedukaan. Karena acara tersebut bertepatan dengan Hari Ibu di Inggris Raya, Buckley mendedikasikan piala tersebut untuk seluruh sosok ibu.

"Dapat mengenal wanita yang berpijar ini (Agnes) dan melakukan perjalanan untuk memahami kapasitas cinta seorang ibu adalah tabrakan terbesar dalam hidup saya. Hari ini adalah Hari Ibu di Inggris, jadi saya ingin mendedikasikan ini untuk kekacauan indah dari hati seorang ibu. Kita semua berasal dari garis keturunan perempuan yang terus berkreasi melawan segala rintangan," tegasnya.

Selain aspek profesional, Buckley memberikan pesan menyentuh kepada orangtuanya karena telah mengajarkannya untuk tidak terbatas oleh ekspektasi orang lain, melainkan memahat jalan dari gairah diri sendiri. Ia juga menutup pidatonya dengan menyebutkan suami dan putrinya yang baru berusia delapan bulan.

Kemenangan Buckley telah diprediksi oleh banyak kritikus setelah ia mendominasi musim penghargaan tahun ini dengan memenangkan BAFTA dan SAG Awards. Penampilannya dalam Hamnet dinilai memberikan kedalaman emosional yang luar biasa pada karakter sejarah yang selama ini jarang dieksplorasi secara sinematik.

Dengan kemenangan ini, Hamnet mengukuhkan posisinya sebagai salah satu film drama paling berpengaruh di tahun 2026, sementara Jessie Buckley memantapkan posisinya di jajaran elit aktor global. (The Hollywood Reporter/Z-2)