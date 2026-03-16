2 Momen Canggung Warnai Oscar 2026 Ketika Mikrofon Pemenang Dimatikan

Penyelenggara dua kali mematikan mikrofon saat pemenang berpidato karena melewati batas waktu.(People)

AJANG Academy Awards 2026 atau Oscar tahun ini bukan hanya soal kemenangan film dan aktor terbaik. Malam penghargaan paling prestisius di industri film itu juga memunculkan beberapa momen canggung di panggung, terutama ketika mikrofon pemenang tiba-tiba dimatikan karena melewati batas waktu pidato.

Dalam beberapa kategori, produser acara terlihat cukup ketat menjaga durasi. Hasilnya, dua momen pemotongan pidato langsung menjadi bahan perbincangan penonton dan media setelah acara selesai.

Pidato Sutradara Film Pendek Dipotong

Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan terjadi di kategori Best Live Action Short Film. Tahun ini kategori tersebut menghasilkan situasi langka karena terjadi hasil seri antara dua film, yaitu The Singers dan Two People Exchanging Saliva.

Ketika sutradara The Singers, Alexandre Singh, naik ke panggung untuk memberikan pidato kemenangan, waktunya ternyata tidak cukup panjang. Setelah rekan timnya berbicara terlebih dahulu, Singh baru mulai menyampaikan kalimat pembuka. Namun beberapa detik kemudian lampu panggung mulai diredupkan dan mikrofon yang ia gunakan tiba-tiba dimatikan.

Situasi itu membuat penonton di ruangan sempat bereaksi. Singh akhirnya hanya sempat menyampaikan sebagian kecil pidatonya sebelum benar-benar meninggalkan panggung.

Momen tersebut bahkan ikut disorot oleh pembawa acara malam itu, Conan O'Brien, yang sempat melontarkan komentar bernada humor tentang betapa cepatnya pidato itu dipotong.

Tim Lagu Film Animasi Juga “Dimainkan Musik”

Insiden serupa juga terjadi pada kategori Best Original Song. Tim kreator lagu dari film animasi KPop Demon Hunters juga mengalami situasi hampir sama.

Saat salah satu anggota tim hendak melanjutkan ucapan terima kasih, musik orkestra mulai dimainkan sebagai tanda waktu mereka hampir habis. Tidak lama kemudian, mikrofon yang digunakan juga di-mute sehingga mereka tidak sempat menyelesaikan pidato secara penuh.

Dalam tradisi Oscar, momen seperti ini dikenal sebagai “played off stage”, yaitu ketika musik dimainkan untuk memberi sinyal bahwa pembicara harus segera mengakhiri pidato.

Aturan Waktu yang Ketat di Oscar

Pemotongan pidato sebenarnya bukan hal baru di Oscar. Penyelenggara acara biasanya memberikan waktu sekitar 45 detik bagi pemenang untuk menyampaikan acceptance speech.

Jika pidato terlalu panjang, beberapa langkah akan dilakukan secara bertahap, mulai dari musik orkestra yang pelan-pelan naik volumenya, lampu panggung yang berubah, hingga akhirnya mikrofon dimatikan.

Aturan ini dibuat agar siaran tidak terlalu panjang. Oscar dikenal sebagai acara yang sering berlangsung lebih dari tiga jam, sehingga produser harus menjaga ritme acara tetap berjalan sesuai jadwal.

Meski begitu, setiap tahun momen pemotongan pidato hampir selalu memunculkan perdebatan. Sebagian penonton menganggap aturan itu terlalu ketat, sementara yang lain melihatnya sebagai cara menjaga acara tetap efisien.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam jalannya Academy Awards 2026. Meski singkat, pemotongan pidato di panggung menunjukkan bagaimana penyelenggara Oscar tetap menjaga ketat durasi acara yang setiap tahunnya berlangsung panjang. (EW/People/Rolling Stone/Z-2)