Robert Downey Jr. Salah Sebut Nama Channing Tatum di Atas Panggung Oscar 2026

ROBERT Downey Jr. tampaknya baru saja mengukir namanya dalam sejarah "salah ucap" ikonik Academy Awards. Bersanding dengan momen legendaris "Adele Dazeem" milik John Travolta, sang aktor Iron Man ini menciptakan gelak tawa di seluruh Dolby Theatre saat memandu acara Oscar 2026, Minggu (15/3).

Tampil sebagai presenter kategori Skenario Asli dan Adaptasi Terbaik bersama rekan bintang Marvel-nya, Chris Evans, Robert awalnya melakukan sebuah sketsa komedi mengenai ulang tahun persahabatan mereka. Namun, suasana pecah ketika ia dengan penuh percaya diri salah menyebutkan nama Channing Tatum.

Gara-Gara Properti "Magic Mike"

Dalam banyolannya, Robert berpura-pura memberikan hadiah spesial untuk Chris Evans sebagai simbol persahabatan mereka.

"Tentu saja aku membawakanmu sesuatu," ujar Robert dari atas panggung. "Aku memberimu thong resmi 'Tanning Chatum' dari Magic Mike. Ada payetnya dan punya efek bola cermin. Baru dipakai sebentar."

Kesalahan penyebutan nama Channing menjadi "Tanning Chatum" tersebut langsung disambut tawa riuh penonton. Menariknya, Channing Tatum yang duduk di barisan audiens langsung merespons dengan sigap saat kamera menyorotnya.

"Hei, aku butuh benda itu kembali!" teriak Channing dari kursinya. "Aku harus bekerja nanti malam."

Malam Kemenangan bagi Paul Thomas Anderson dan Ryan Coogler

Meski diwarnai aksi jenaka, Robert tetap menjalankan tugas utamanya dengan baik. Ia menyerahkan piala Oscar perdana malam itu kepada Paul Thomas Anderson untuk kategori Skenario Adaptasi Terbaik dan Ryan Coogler untuk kategori Skenario Asli Terbaik.

Momen ini seolah mengingatkan penonton pada kejayaan Robert sendiri dua tahun lalu, saat ia membawa pulang piala Aktor Pendukung Terbaik lewat film Oppenheimer. Kala itu, ia memberikan pidato menyentuh yang memuji istrinya, Susan Downey, yang telah menemaninya selama 22 tahun.

Rahasia Pernikahan Langgeng Sang Aktor

Di balik persona panggungnya yang penuh canda, Robert dikenal sebagai sosok suami yang sangat menghargai keluarganya. Ia sering menyebut Susan sebagai "pelindung dan pendidik yang cerdas" bagi keluarga mereka.

Ketika ditanya mengenai rahasia keharmonisan rumah tangganya yang bertahan lama di tengah hiruk-pikuk Hollywood, Robert memberikan jawaban yang sederhana namun bermakna.

"Kami benar-benar sangat suka menghabiskan waktu bersama," ungkapnya. Ia juga menambahkan dengan gaya khasnya yang rendah hati, "Aku selalu mengalah padanya. Aku tidak dibesarkan dengan benar, jadi kemungkinan besar, aku akan punya pandangan yang kacau terhadap banyak hal jika tidak ada dia."

Penampilan Robert Downey Jr. dan Chris Evans ini menjadi salah satu sorotan utama dalam perhelatan Oscar 2026 yang dipandu oleh Conan O'Brien, membuktikan bahwa meskipun tanpa setelan Iron Man, Robert tetap memiliki kekuatan untuk menguasai panggung. (Eonline/Z-2)