Sinopsis Film Street Kings: Aksi Penyelidikan Keanu Reeves dan Chris Evans

STREET Kings adalah film bergenre aksi, thriller dan kriminal yang dirilis pada tahun 2008. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 49 menit.

Film yang disutradarai David Ayer ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans, Hugh Laurie, Naomie Harris dan Terry Crews.

Berikut Sinopsis Film Street Kings

Film ini mengisahkan Tom Ludlow, seorang detektif polisi Los Angeles yang dikenal keras dan sering menggunakan cara-cara ekstrem dalam menjalankan tugasnya.

Ia bekerja di bawah komando Kapten Jack Wander dan terbiasa beroperasi di wilayah abu-abu hukum demi memberantas kejahatan.

Masalah mulai muncul ketika mantan rekan kerjanya ditemukan tewas dalam sebuah insiden yang melibatkan polisi.

Ludlow kemudian dijadikan tersangka dan harus menghadapi penyelidikan internal. Dalam upaya membersihkan namanya, ia mulai mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan aparat kepolisian sendiri.

Seiring penyelidikan berjalan, Ludlow menyadari bahwa ia terjebak dalam konspirasi besar yang membuatnya tidak bisa lagi mempercayai siapa pun.

Film ini penuh adegan aksi, ketegangan, serta konflik moral tentang loyalitas dan kebenaran. (Z-4)

