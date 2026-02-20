Sinopsis Film Street Kings: Aksi Penyelidikan Keanu Reeves dan Chris Evans

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
STREET Kings adalah film bergenre aksi, thriller dan kriminal yang dirilis pada tahun 2008. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 49 menit.
Film yang disutradarai David Ayer ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans, Hugh Laurie, Naomie Harris dan Terry Crews.
Film ini mengisahkan Tom Ludlow, seorang detektif polisi Los Angeles yang dikenal keras dan sering menggunakan cara-cara ekstrem dalam menjalankan tugasnya.
Ia bekerja di bawah komando Kapten Jack Wander dan terbiasa beroperasi di wilayah abu-abu hukum demi memberantas kejahatan.
Masalah mulai muncul ketika mantan rekan kerjanya ditemukan tewas dalam sebuah insiden yang melibatkan polisi.
Ludlow kemudian dijadikan tersangka dan harus menghadapi penyelidikan internal. Dalam upaya membersihkan namanya, ia mulai mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan aparat kepolisian sendiri.
Seiring penyelidikan berjalan, Ludlow menyadari bahwa ia terjebak dalam konspirasi besar yang membuatnya tidak bisa lagi mempercayai siapa pun.
Film ini penuh adegan aksi, ketegangan, serta konflik moral tentang loyalitas dan kebenaran. (Z-4)
Sumber: wiki, imdb
Film yang disutradarai Eli Roth ini diperankan oleh Keanu Reeves sebagai Evan Webber, Lorenza Izzo sebagai Genesis, Ana de Armas sebagai Bel.
Grant merupakan pendiri grantLOVE project, sebuah inisiatif yang memproduksi serta menjual karya seni orisinal untuk mendukung proyek seniman dan organisasi nirlaba seni.
AKTOR Hollywood Keanu Reeves bersama kekasihnya, Alexandra Grant, kembali ramai diperbincangkan publik
AKTOR Keanu Reeves diisukan telah menikah dengan pacarnya, Alexandra Grant. Namun, perwakilan Reeves menepis keduanya belum melangsungkan pernikahan. Berikut perjalanan hubungan mereka
Pemeran The Matrix itu mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa ia dan pacar lamanya, Alexandra Grant, baru saja menikah dalam upacara kecil dan privat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved