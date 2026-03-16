KPop Demon Hunters Sabet Gelar Film Animasi Terbaik di Oscar 2026

KPop Demon Hunters berhasil menyabet piala Oscar untuk kategori Film Animasi Terbaik pada malam penganugerahan Academy Awards ke-98.(ABC News)

FILM KPop Demon Hunters resmi membawa pulang piala Oscar untuk kategori Film Animasi Terbaik pada malam penganugerahan Academy Awards ke-98. Film yang tercatat sebagai karya yang paling banyak ditonton dalam sejarah Netflix ini berhasil mengalahkan sejumlah pesaing berat seperti Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain, dan Zootopia 2.

Kemenangan ini menyempurnakan dominasi mereka sepanjang musim penghargaan, setelah sebelumnya menyapu bersih gelar film animasi terbaik di Golden Globes, Critics’ Choice Awards, PGA Awards, serta memenangkan 10 penghargaan di Annie Awards.

Kemenangan ini terasa sangat emosional, terutama bagi sutradara Maggie Kang. Dalam pidato penerimaannya, Kang memberikan penghormatan mendalam bagi representasi budaya Asia di layar lebar.

Baca juga : EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami Tampil Perdana di Oscars 2026 dengan Tema "Golden"

"Terima kasih kepada Akademi dan kepada semua penggemar yang membawa kami ke sini, dan bagi kalian yang terlihat seperti saya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

"Saya sangat menyesal butuh waktu lama bagi kita untuk melihat diri kita dalam film seperti ini. Tapi ini sudah ada di sini. Dan itu berarti generasi berikutnya tidak perlu lagi merindukan hal tersebut. Ini untuk Korea dan untuk warga Korea di mana pun berada."

Keberhasilan film ini juga mencatatkan sejarah baru di industri perfilman dunia. Maggie Kang bersama produser Michelle L.M. Wong resmi menjadi perempuan Asia pertama yang memenangkan kategori Film Animasi Terbaik dalam sejarah Oscar.

Baca juga : Amy Madigan Raih Aktris Pendukung Terbaik Oscar 2026

Disutradarai Maggie Kang dan Chris Appelhans, film ini telah berkembang dari awal debutnya yang tenang di Netflix hingga menjadi fenomena budaya global. Tidak hanya mendominasi platform streaming, film ini juga menikmati kesuksesan besar di bioskop dan tetap bertahan dalam daftar 10 film yang paling banyak ditonton selama berbulan-bulan.

Kesuksesan besar ini pun dipastikan akan berlanjut. Pihak Netflix telah mengumumkan pengerjaan sekuel yang dijadwalkan rilis tahun 2029, dengan Maggie Kang dan Chris Appelhans kembali sebagai sutradara sekaligus penulis skenario.

Selain kategori film animasi, lagu hit dari film ini yang berjudul "Golden" juga menjadi kandidat kuat untuk kategori Lagu Orisinal Terbaik. Jika menang, "Golden" akan menjadi lagu KPop pertama yang membawa pulang piala Oscar, yang sekaligus akan menempatkan nama-nama seperti EJAE, Mark Sonnenblick, dan produser dari The Black Label ke dalam catatan sejarah sebagai orang Korea pertama yang memenangkan kategori tersebut. (Variety/Gizmodo/Z-2)