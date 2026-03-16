Amy Madigan Raih Aktris Pendukung Terbaik Oscar 2026

Aktris veteran Amy Madigan akhirnya memenangkan Oscar pertama setelah 40 tahun lewat perannya di film Weapons pada Academy Awards ke-98.

AKTRIS veteran Amy Madigan resmi memenangkan penghargaan Aktris Pendukung Terbaik dalam ajang Academy Awards ke-98 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3) malam waktu setempat. Madigan meraih piala Oscar pertamanya tersebut melalui perannya yang kuat dalam film drama horor berjudul Weapons.

Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Madigan, mengingat ini merupakan piala Oscar pertama yang ia dapatkan setelah penantian selama 40 tahun sejak nominasi pertamanya pada tahun 1985. Dalam kategori ini, Madigan berhasil mengungguli sejumlah nominator kuat lainnya seperti, Elle Fanning (Sentimental Value), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Wunmi Mosaku (Sinners), Teyana Taylor (One Battle After Another)

Dalam pidato kemenangannya di atas panggung, Madigan menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian penonton dengan nada humor sekaligus haru. Ia menyinggung mengenai penantian panjangnya di industri perfilman Hollywood hingga akhirnya berhasil membawa pulang trofi emas tersebut.

"Semua orang bertanya kepadaku apakah aku merasa depresi dan sebagainya. Begini, ini sudah 40 tahun dan, kalian tahu, apa yang berbeda kali ini? Yang berbeda adalah aku memiliki pria emas kecil ini," ujar Madigan di hadapan para hadirin.

Ia juga sempat berkelakar mengenai persiapannya sebelum menghadiri malam penganugerahan. "Maksudku, aku sedang di kamar mandi tadi malam mencoba memikirkan sesuatu untuk diucapkan sambil mencukur bulu kakiku, dan sekarang aku memakai celana. Jadi, aku tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi. Maaf," tambahnya yang disambut gelak tawa penonton.

Lebih lanjut, Madigan memberikan penghormatan kepada orang-orang di balik layar yang mendukung kariernya. Meskipun ada saran untuk tidak menyebutkan banyak nama dalam pidato singkat, Madigan menegaskan bahwa orang-orang tersebut sangat berarti bagi perjalanannya. Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Zach Cregger, sutradara sekaligus penulis film Weapons.

"Pertama dan yang terpenting, saya harus berterima kasih kepada Zach Cregger, penulis dan sutradara kami. Dia hanya menuliskan sebuah kartu impian dan membiarkan saya mencengkeramnya erat-erat," tegas Madigan menutup pidatonya.

Kemenangan Madigan dianggap sebagai salah satu sorotan utama dalam Oscar 2026. Para kritikus menilai aktingnya dalam Weapons memberikan kedalaman emosional yang signifikan, yang akhirnya diakui oleh para anggota Academy. Setelah menerima penghargaan, Madigan dijadwalkan mengikuti sesi pemotretan resmi dan konferensi pers singkat di area backstage Dolby Theatre.

Perhelatan Academy Awards ke-98 sendiri berlangsung di bawah arahan pembawa acara Conan O'Brien. Kemenangan Amy Madigan ini mempertegas tren apresiasi terhadap aktor dan aktris karakter senior yang tetap konsisten memberikan performa terbaik di industri film global. (Gold Derby/Z-2)