Oscar 2026 Diwarnai Kemenangan Ganda dan Insiden Pemotongan Pidato

Academy Awards 2026 menghadirkan kemenangan ganda film pendek Two People Exchanging Saliva dan The Singers, namun pidato pemenang dipotong karena batas waktu.

AJANG penghargaan film tertinggi dunia, Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026, tuntas digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3) malam waktu setempat. Malam penganugerahan tahun ini ditandai dengan dominasi film-film independen serta insiden pemotongan pidato yang memicu perdebatan.

Kemenangan paling fenomenal terjadi pada kategori Best Live Action Short Film. Film berjudul Two People Exchanging Saliva (Deux personnes échangeant de la salive) karya sutradara Alexandre Singh dan Natalie Musteata berhasil keluar sebagai pemenang. Namun, kemenangan ini mencatat sejarah langka karena terjadi hasil imbang (tie) dengan film pendek lainnya berjudul The Singers.

Kemenangan ganda tersebut berbuntut pada insiden teknis di atas panggung. Karena terdapat dua tim pemenang yang naik ke podium, durasi pidato melampaui batas ketat 45 detik yang ditetapkan Academy.

Saat Alexandre Singh sedang menyampaikan pidatonya mengenai relevansi seni tinggi, pihak penyelenggara mematikan mikrofon dan meredupkan lampu panggung secara otomatis. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga durasi siaran televisi tetap sesuai jadwal, meskipun menuai kritik dari penonton yang menganggap tindakan tersebut tidak menghormati pemenang kategori film pendek.

Di kategori utama, persaingan aktor dan aktris berlangsung kompetitif. Sektor Best Actress dan Best Actor tahun ini didominasi oleh nama-nama yang tampil dalam film biopik dan drama sejarah yang kuat. Para pemenang menekankan pentingnya riset mendalam dalam menghidupkan karakter nyata ke layar lebar. Sementara itu, keterlibatan aktris senior seperti Julianne Moore dan Isabelle Huppert sebagai produser eksekutif dalam proyek film pendek pemenang Oscar menunjukkan tren meningkatnya dukungan bintang papan atas terhadap sineas muda.

Secara keseluruhan, Oscar 2026 menunjukkan pergeseran selera pemilih Academy yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi narasi-narasi absurd dan eksperimental. Meskipun sempat diwarnai ketegangan akibat aturan durasi pidato yang kaku, acara tetap berjalan lancar dengan standar produksi yang tinggi. Daftar lengkap pemenang di 23 kategori lainnya telah dirilis secara resmi melalui kanal daring Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (Oscar 2026/Z-2)