Sam A. Davis Raih Piala Oscar 2026 Kategori Film Pendek Melalui 'The Singers'

FILM pendek berjudul The Singers resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Film Pendek Live Action Terbaik (Best Live Action Short Film) pada ajang Academy Awards ke-98 di Dolby Theatre, Minggu (15/3). Penghargaan ini diberikan kepada sutradara Sam A. Davis atas keberhasilannya mengemas narasi yang kuat dalam format film pendek.

Kemenangan The Singers mengungguli beberapa pesaing kuat di kategorinya. Film ini mendapat sorotan sepanjang musim penghargaan karena kualitas penyutradaraannya yang taktis. Keberhasilan ini menandai tonggak penting dalam karier Davis di industri film global, mempertegas posisinya sebagai sineas yang mampu menyampaikan pesan emosional dengan cara yang lugas.

Saat menerima trofi emas di atas panggung, Sam A. Davis memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat. Ia menekankan piala tersebut merupakan representasi dari kerja keras kolektif.

"Penghargaan ini adalah milik semua orang yang telah memberikan suara dan hati mereka untuk proyek ini. Saya ingin berterima kasih kepada Academy atas pengakuan yang luar biasa ini," ujar Davis dalam pidatonya.

Davis juga menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada para pemeran dan kru yang telah mempercayai visi kreatifnya sejak awal produksi. Ia mengapresiasi dukungan dari lingkungan dan komunitas seni yang menjadi tempatnya berkarya selama ini.

"Kami sangat berterima kasih kepada jajaran pemeran dan kru kami karena telah percaya pada kekuatan cerita ini. Kami ingin berterima kasih kepada lingkungan tempat kami tinggal yang luar biasa serta komunitas seniman berbakat tempat kami bekerja sama," tambah Davis.

Perhelatan Oscar 2026 yang dipandu Conan O'Brien ini menjadi momen pembuktian bagi film-film dengan skala produksi intim namun memiliki dampak besar. Kemenangan ini diharapkan menjadi pembuka jalan bagi Sam A. Davis untuk mengembangkan proyek-proyek film fitur yang lebih besar di masa mendatang. (Oscar 2026/Z-2)